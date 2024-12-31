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經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

▲▼啟思民本基金會舉辦12月份 民本信心指數調查發布 記者會 鈕則勳 黃奎博 謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

▲啟思民本基金會舉辦12月份民本信心指數調查發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

啟思民本基金會今（31日）舉辦「113年12月份民本調查－民本信心指數大調查」民調發布記者會。立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣指出，根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。

根據啟思民本基金會公布的信心指數調查，以滿分10分言，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。

江啟臣指出，國發會數據顯示台灣今年經濟成長率穩坐4.2%，然而這樣的亮眼數據民間卻感受不到。在地方上，也收到不少傳統產業陳情，指出政府補助、優惠等政策都獨鍾半導體IC產業，能源、電價等挑戰傳產都是獨自面對。江啟臣董事長表示，政府施政上不應只看見亮眼的成長率4.2%之「點」，卻聽不見、看不到整體民間傳產被忽略之「面」，並呼籲政府應該積極協助傳統產業。

啟思民本基金會董事兼執行長黃奎博指出，在民本信心指數的五項指標中，皆呈現泛綠政黨支持者比112年6月的民本信心指數民調相對悲觀，民眾黨支持者及中間選民在五大指標上同樣呈現滑落趨勢。此外，高達三分之二的受訪民眾皆同意目前政策過於側重半導體及IC產業，不利於產業發展平衡。

針對未來半年通貨膨脹預期只得到3.7分(滿分10分)，黃奎博說，顯示民眾普遍悲觀，下半年對於一般生活支出或將更加謹慎。在國家安全層面同樣呈現下滑趨勢，泛綠支持者及民眾黨支持者感受又更強烈，其中民眾黨支持者對於未來半年國安情況的預期更降到1.7分(滿分10分)，感受相當不安。

▲▼啟思民本基金會舉辦12月份 民本信心指數調查發布 記者會 鈕則勳 黃奎博 謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

立委謝龍介表示，民調結果顯示泛綠民眾對於國家安全感的焦慮比泛藍民眾更多，呼應近期在各大議題中都出現扣帽子的政治操作。謝龍介亦對執政者喊話，若想要團結國民，非必要的政治操作對於群眾信心的影響都是負面的，同時他更強調「還是要對政府有信心」。他認為2024下半年的關鍵字是「拚」，期許新的年度朝野及民間都化悲痛為力量，國安和經濟都要比過去更「拚」。

文化大學教授鈕則勳也點出本次民調對比前一次，未來半年的展望由相對樂觀轉為相對悲觀，其中給分滑落又以泛綠支持者、及20-29歲年輕選民尤為明顯。綜觀臺南、高雄等綠營鐵票區，五大指數大幅滑落，顯示「綠到出汁」的綠營票倉對賴政府施政結果同樣不買單。鈕則勳提出「少」作為2024下半年關鍵字，表示目前朝野亂象皆因為賴政府雖是少數總統，卻不斷提出「整碗端走」的政策。在朝野、兩岸的溝通皆少，導致衝突可能性持續拉高，連帶在國際關係上讓臺灣處於籌碼偏少的困境。經濟層面，民眾感受在薪資、經濟獲利同樣減少。

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