　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

復興空難「吊掛全黑機艙」　她忍痛逃脫成唯一倖存！恐怖過程曝光

記者周亭瑋／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，震驚國際。回顧台灣9年前的復興空難，唯一倖存者、前空服員黃敬雅就曾透露，從墜機一直到逃脫、被救援的過程，當年醫師更直言，她若再晚個10分鐘，就會失溫休克。

黃敬雅在《豈有此呂》中還原事發經過，當時飛機還在爬升，突然就沒有了聲音，而聲音消失這件事情是非常詭異的，「但一來我沒有接到前艙打來的電話，二來想說會不會是在排除狀況，畢竟我們也不能在危急時貿然打電話去，這樣會增加危險性，於是我就往窗外看，接著飛機頓了一下，然後就下去了。」

黃敬雅回憶道，下去就是1、2秒的事，根本沒有辦法思考，只感覺身體快要四分五裂了，「我沒有暈倒，全程都是醒的，當時我整個人倒吊，飛機是翻肚的狀態，接著跑馬燈就出來了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲復興航空GE235班機墜毀基隆河。（圖／本報資料照，下同）

▲復興航空GE235班機墜毀基隆河。（圖／本報資料照）

她坦言，當恐懼感充斥整個身體時，人是無法思考的，會僵掉、大腦一片空白，「我抓不到任何東西，第一個念頭就是我要先離開我的位子；同時，水不斷灌進機艙裡，四下也非常的黑，緊急裝備全在水裡。」

那時，機艙裡慢慢出現哀號聲、尖叫聲和哭聲；而她看了一下四肢，感覺沒什麼大礙，手腳都能動，脖子也沒受傷，「唯一的困難點是，我轉不開安全帶，然後感覺吸不太到空氣，這是讓我覺得最害怕的一件事，怎麼吸氧氣都只有一點點，後來才知是因為我的肺部受傷了，其實當下真的很痛，不過在嘗試3、4次後，終於打開安全帶。」

▲復興航空GE235班機墜毀基隆河。（圖／本報資料照，下同）

▲搜救人員進行搜救作業。（圖／本報資料照）

黃敬雅表示，掙脫後她掉進水裡，不過因為是有預期的加上她會游泳，所以沒關係，「後來我試圖開門，但門已經被撞得歪七扭八了，環顧四周發現無處可逃，我就站在那邊，但水又一直往上升，後來我向前看，發現前面有一道光，當時我覺得得救了，不過要到光進來的那個破洞也是有一段距離，我要先爬過一些斷垣殘壁，到前面後水又有一定深度，只能半游半爬地前進。

她透露，自己成功爬出機體是11點多的事了，後來聽到消防車的聲音，又在水裡站了約30分鐘被送醫，「醫師說我再晚個10分鐘，就會失溫休克，真的是靠意志力撐下來，而且那時河水很端急，我是赤腳站在基隆河的泥土裡，水到胸口，那等待救援的30分鐘，感覺是人生最漫長的時刻。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林姿妙9718字喊冤！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤
快訊／0056配息出爐！
快訊／林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事
快訊／重判12年半！　林姿妙怒轟：羅織罪名、政治迫害
一家9口罹難「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人
快訊／賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票
快訊／林姿妙一審遭判12年6月
快訊／台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治
黃國昌協商逼近柯建銘　被擋突氣炸咆哮蔡易餘
傅崐萁將連任國民黨團總召！　王鴻薇任書記長、羅智強接首席副書

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

高雄夢時代瘋跨年！捷運輕軌延長營運　下午5點起「這2站」不停

2025高雄「元旦新制」上路！7項內容一次看　街友納就業扶助對象

復興空難「吊掛全黑機艙」　她忍痛逃脫成唯一倖存！恐怖過程曝光

快訊／蛋價再跌2元！　蛋商公會：農曆年前還會再降

好市多「DIY種菇」！一票人分享成果照大讚新奇...過來人揭2缺點

醫院群聚麻疹+2！住院病患確診　累計14人染病「接觸者破2千人」

名店出包！「春水堂」細麵防腐劑超標、「四海遊龍」貯存過期油膏

上周流感破10萬人就診！還爆19重症、10死　疾管署宣布進入流行期

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

高雄夢時代瘋跨年！捷運輕軌延長營運　下午5點起「這2站」不停

2025高雄「元旦新制」上路！7項內容一次看　街友納就業扶助對象

復興空難「吊掛全黑機艙」　她忍痛逃脫成唯一倖存！恐怖過程曝光

快訊／蛋價再跌2元！　蛋商公會：農曆年前還會再降

好市多「DIY種菇」！一票人分享成果照大讚新奇...過來人揭2缺點

醫院群聚麻疹+2！住院病患確診　累計14人染病「接觸者破2千人」

名店出包！「春水堂」細麵防腐劑超標、「四海遊龍」貯存過期油膏

上周流感破10萬人就診！還爆19重症、10死　疾管署宣布進入流行期

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

「28家大診所」健保收入破億！健保署2026納評鑑　沒通過不再特約

陸將制定全國統一低收入人口認定辦法

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

北檢再抗告！律師曝2走向「若失敗，可換別條路」

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

2025「4星座」飛高高！　摩羯要升職加薪了

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

開箱超商福袋驚見「12強球星簽名球」！

機上毛毯、枕頭能拿？資深座艙長曝解答

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

高雄夢時代跨年卡司超狂！粉絲搶卡位

更多熱門

相關新聞

務安機場「奪命混凝土牆」去年才翻新

務安機場「奪命混凝土牆」去年才翻新

南韓濟州航空29日發生179死空難，隨著調查持續進行，被認為加劇傷亡、位於跑道末端的混凝土牆，格外引發關注。韓聯社指出，這道混凝土牆位於跑道末端約250公尺處，是為了加高「定位儀」（Localizer）而建造，去年還曾經翻新。

一家9口遊泰遇空難！　獨留狗狗苦等主人

一家9口遊泰遇空難！　獨留狗狗苦等主人

空姐卡在金屬櫃下！消防憶：機尾有人喊救命

空姐卡在金屬櫃下！消防憶：機尾有人喊救命

今年7大空難　史上最致命奪583命

今年7大空難　史上最致命奪583命

務安機場空難當天「塔台只有2人」！

務安機場空難當天「塔台只有2人」！

關鍵字：

空難倖存者黃敬雅復興航空逃生

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面