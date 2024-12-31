復興空難「吊掛全黑機艙」　她忍痛逃脫成唯一倖存！恐怖過程曝光

記者周亭瑋／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，震驚國際。回顧台灣9年前的復興空難，唯一倖存者、前空服員黃敬雅就曾透露，從墜機一直到逃脫、被救援的過程，當年醫師更直言，她若再晚個10分鐘，就會失溫休克。

黃敬雅在《豈有此呂》中還原事發經過，當時飛機還在爬升，突然就沒有了聲音，而聲音消失這件事情是非常詭異的，「但一來我沒有接到前艙打來的電話，二來想說會不會是在排除狀況，畢竟我們也不能在危急時貿然打電話去，這樣會增加危險性，於是我就往窗外看，接著飛機頓了一下，然後就下去了。」

黃敬雅回憶道，下去就是1、2秒的事，根本沒有辦法思考，只感覺身體快要四分五裂了，「我沒有暈倒，全程都是醒的，當時我整個人倒吊，飛機是翻肚的狀態，接著跑馬燈就出來了。」

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▲復興航空GE235班機墜毀基隆河。（圖／本報資料照）

她坦言，當恐懼感充斥整個身體時，人是無法思考的，會僵掉、大腦一片空白，「我抓不到任何東西，第一個念頭就是我要先離開我的位子；同時，水不斷灌進機艙裡，四下也非常的黑，緊急裝備全在水裡。」

那時，機艙裡慢慢出現哀號聲、尖叫聲和哭聲；而她看了一下四肢，感覺沒什麼大礙，手腳都能動，脖子也沒受傷，「唯一的困難點是，我轉不開安全帶，然後感覺吸不太到空氣，這是讓我覺得最害怕的一件事，怎麼吸氧氣都只有一點點，後來才知是因為我的肺部受傷了，其實當下真的很痛，不過在嘗試3、4次後，終於打開安全帶。」

▲搜救人員進行搜救作業。（圖／本報資料照）

黃敬雅表示，掙脫後她掉進水裡，不過因為是有預期的加上她會游泳，所以沒關係，「後來我試圖開門，但門已經被撞得歪七扭八了，環顧四周發現無處可逃，我就站在那邊，但水又一直往上升，後來我向前看，發現前面有一道光，當時我覺得得救了，不過要到光進來的那個破洞也是有一段距離，我要先爬過一些斷垣殘壁，到前面後水又有一定深度，只能半游半爬地前進。」

她透露，自己成功爬出機體是11點多的事了，後來聽到消防車的聲音，又在水裡站了約30分鐘被送醫，「醫師說我再晚個10分鐘，就會失溫休克，真的是靠意志力撐下來，而且那時河水很端急，我是赤腳站在基隆河的泥土裡，水到胸口，那等待救援的30分鐘，感覺是人生最漫長的時刻。」