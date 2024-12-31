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竹市「消防公安345」年度執行成果豐碩　優質消安環境守護市民

▲竹市府積極落實消防公安345政策各項工作。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府積極落實消防公安345政策各項工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於6月13日由市長高虹安定案推動「消防公安345」政策後，消防局從災害搶救、建築公安、消防安全管理及防救災宣導等各面向，積極檢討並研擬策進作為，代理市長邱臣遠今(31)日公布「消防公安345」政策年終成果。邱臣遠指出，各項工作內容由消防局、都發處持續落實執行中，年度成果豐碩，展現出市府維護救災安全及公共安全的決心與信心，為新竹市民打造幸福安居的城市。

邱臣遠表示，「消防公安345」政策包括強化火場救災及安全管控、精進高樓層集合式住宅建築管理、全面消防與公安防災宣導等3大主軸，消防局及都發處依規劃細項持續進行中。每月市府也定期召開管考會議，由他及秘書長張治祥親自主持，掌握各項工作進度，落實管考政策推動成效。

邱臣遠提到，高層建築物公共安全攸關市民生命、財產，必須從建築公安及消防安全雙管齊下同步要求，針對消防安全部分除了落實消防公安345政策各項工作，市府更積極配合中央政策，在竹市議會支持下持續投入逾1億9,977萬元，逐年添購各式消防車輛及救災器材設備；並增補消防人力，目標在115年前充補至380位，亦於今年7月擴編員額至496人，也預計於120年前逐年補足，以充實基層人力，有效減輕同仁繁重的勤務負擔。

邱臣遠說明，為落實管控竹市建築物公安申報執行進度，市府同步建置「建築公安檢查案件稽催及裁罰管理系統」，應用數位科技增進施政效率，預計於明年度啟用。市府相當重視消防人員救災安全及高層建築物公共安全，113年度「消防公安345」工作成果，大幅激勵消防人員的信心。邱代理市長強調，這些成果只是開始，市府未來將持續推動絕不鬆懈，落實保障消防人員救災安全，共同為市民打造一個安全、幸福的安居科技城。

消防局表示，市府針對「消防公安345」的3大主軸制訂7個工作項目15個工作細項，113年度已完成5個工作項目12個工作細項，優先提升火場安全，已辦理10梯次244人次參與的火場安全生存訓練，2梯次67人次參與的火場安全管制訓練。同年7月起，於每月19日定期辦理「119消防宣導讚」活動，共計辦理12場次357人次參加，提升市民防災常識及CPR急救技能。

此外，消防局與都發處共同完成竹市96棟高層建築物消防安檢與公安抽檢，各大樓管委會皆於今年11月上旬完成設備改善，並自114年起竹市195棟高層集合住宅的消防設備複查時間，將專案縮短至30日內完成，致力提升火場安全、落實消防安全檢查，為新竹市民打造更安全的居住環境。

消防局指出，為強化高空救援能量，已購置無線電通訊設備、碳纖維氣瓶等用品，皆已配發外勤單位使用，114年將採購數位式空氣呼吸器背架、面罩等救災裝備，強化第一線消防人員的防護；並已完成採購1輛32公尺雲梯車並配置外勤分隊，後續著手規劃於115年度採購52公尺雲梯車2輛、60或70公尺雲梯車1輛，有效提升高空救援能量。

消防局強調，「消防公安345」仍進行中的2個工作項目及3個工作細項，將優先配合預算編列年度，未來各別於114、115年度完成。目前各項工作均已妥善規劃並全力推動，未來將持續精進、加強推廣，保障市民的生命財產安全。

都發處表示，「消防公安345」已針對施工管理、使用執照核發、使用管理三大面向，落實8項細項工作，並取得初步成果，為提升施工品質，市府要求監造人員全程監督，並自6月25日起加強現場勘驗頻率，同時委託專業技師不定期抽驗，至113年12月份中旬已達成執行120場次的預計目標，確保施工過程安全無虞。並嚴格把關高層建築使用執照核發，要求檢附防火區劃貫穿部位防火填塞竣工切結書、技師簽證文件及材料出廠證明，須經專業技師現地勘檢，確保施工符合規定，守護市民居家消防安全。

都發處說明，目前已辦理5場次高樓層建築物公共安全宣導說明會，計有222位社區代表參加，並加強稽查力度，對逾期未申報或不符規定的場所進行裁罰，建築公安不符規定部分已於8月通知限期改善。此外，為強化建築物公安稽查，於113年7月1日已函文催辦未公安申報的29個社區，至7月31日期限前尚有4個社區未依規申報，已分別裁處6萬元並飭令改善。目前全市高層建築物已全數於113年10月底完成建築物公共安全檢查申報，展現市府落實建築公安的決心。

都發處表示，為加強新竹市公寓大廈管理維護及落實居住安全，市府辦理6場次公寓大廈相關法令資訊講習會，及設置新竹市公寓大廈及法令政策宣導之LINE官方帳號「享寓竹塹」，目前已逾300人加入；本年度並委託專業團隊協助輔導社區成立管理組織及促進其正常運作，本年度計已輔導50處管理組織作業、訪視105處未成立公寓大廈並於社區現場38場次說明會、輔導30處社區成立報備公寓大廈管理組織；市府本年度亦補助公寓大廈防火門修繕更新，經勘查29處申請社區，計將修繕141件防火門、654件門弓器、148件推桿、41件鉸練和46件孔洞修復，目前已排序於社區現場施作中。

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