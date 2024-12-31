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醫院群聚麻疹+2！住院病患確診　累計14人染病「接觸者破2千人」

▲▼疾管署疾情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉最新說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內麻疹醫院群聚擴大！疾病管制署今（31）日公布上周新增2例本土麻疹與1起境外移入麻疹，其中本土個案都與日前發生的中部醫院群聚相關，都是住院病患。該起醫院相關群聚事件迄今共計確診14例，衛生單位已掌握相關接觸者共2,456人，要監測到明年1月20日。

疾病管制署今日公布國內新增3例麻疹確定病例，分別為2例與醫院群聚事件相關之50多歲男性（案1）、30多歲男性（案2），及40多歲男性（案3）柬埔寨境外移入個案，3例個案於12月20日至27日間發病，並於12月24日至29日出疹。

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▲▼醫院麻疹群聚，疾管署12/31公布新增個案。（圖／疾管署提供）

▲醫院麻疹群聚相關個案。（圖／疾管署提供）

案1、案2因與該醫院群聚事件個案有共同空間暴露，且後續出現發燒及出疹等症狀經採檢後確診。該起醫院相關群聚事件迄今共計確診14例，包含12月10日公布之指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，衛生單位已掌握相關接觸者共2,456人，其中209人監測期滿，本次群聚事件將監測至2025年1月20日。

案3於12月2日至19日曾至柬埔寨工作，返國後因出現發燒、發冷、咳嗽等症狀曾至診所2度就醫，並經轉診至醫院經通報採檢後確診，目前個案已解除隔離，匡列接觸者共223人，預計監測至2025年1月15日。

疾管署統計，我國今年截至12月30日累計29例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例（含4起群聚），另10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另航空器感染3例。今年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

疾管署說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

另外，提醒如被匡列為接觸者之民眾，請落實自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

▲▼疾管署麻疹衛教。（圖／疾管署提供）

▲疾管署麻疹衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

疾管署指出，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

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