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日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，這是該團成軍5年來首度海外演出，團員們聽說台南有相當多美食，已經迫不及待來品嚐，除了秀中文表示牛肉麵「好好吃」之外，甚至還許願：「希望吃過一輪再回日本。」

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲30日於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎，黃偉哲更打趣表示，台南美食太多，一輪恐怕吃不完，邀請她們多吃幾輪，反正年輕人消化能力強，多跳幾次「鞠躬舞」就瘦回來了！

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南依山傍海、氣候溫暖，種植的水果不僅種類多元，品嚐起來美味鮮甜，今天的見面會特別準備了芭樂、番茄、火龍果、柳丁、棗子等5種當季水果，都是秋冬時節深受國內外消費者青睞的當季鮮果。尤其推薦團員們品嚐台南獨特的番茄沾醬吃法，鹹甜滋味可將番茄的美味程度提升，是有別於台灣其他縣市的獨特風味。

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲幽默表示，團員大可放心吃，因為他當了六年市長只胖了10 公斤，所以吃一兩天是沒關係的。在伴手禮方面，黃偉哲特別準備了眾多台南獨有特產，包括彩色關廟麵、古蹟限定「成功洋芋片、成功爆米花、媽祖賜福（泡芙）」、台南傳統糕餅「四獸仔禮盒」、女孩們最愛的甜品豆腐酪及麥芽餅等，讓團員們通通帶回家，與親朋好友一起分享。團員也特別提到，想品嚐著名的西井村滷味。

黃偉哲邀請全國民眾，記得明天晚上來永華市政中心西側廣場，欣賞@onefive最棒的表演。另外，由於跨年晚會的卡司非常堅強，他也呼籲粉絲，基於公平、活動安全及品質，請粉絲不要提前來佔位，市府將視現場狀況不定時清場，以示公平。

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「@onefive」成員們表示，31日即將登上「台南好young跨年演唱會」獻出海外演出處女秀，在數萬觀眾面前表演，她們感到緊張與期待，日前經紀人還替4位成員特訓中文咬字發音，希望明日帶給觀眾最棒的演出。

此外，「@onefive」今年4月推出首張專輯，其中歌曲『OZGi』以日本的「鞠躬」為主題設計「鞠躬舞」，@onefive今日記者會現場也示範「鞠躬舞」的舞步，希望明日可以和現場數萬民眾共同大跳「鞠躬舞」。

來自日本的新日式個性女子團體@onefive，於令和元年（2019年）成軍，由MOMO、KANO、SOYO、GUMI四名成員組成，是日本雅慕斯娛樂力推的新生代生力軍，同時也是超人氣女團Perfume、BABYMETAL的師妹。團體名「@onefive」是因為成員在15歲時組成，並珍惜一生一遇的緣分。此外，團名中的「@」包含了「從我們」、「從此時此地」的含義。四人更一起演出日劇及電影版《如果推上武道館我就死而無憾》。

▲日本新生代女團「@onefive」，31日將在「台南好young跨年演唱會」演出，台南市長黃偉哲於大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，自2019年舉辦「台南好young」跨年演唱會，每年均邀請來自韓國、日本、荷蘭等多國的藝人演出，同時也會準備各式豐富美食、農特產熱情款待，除了發揚台南「美食之都」、「水果王國」威名，更以美食達成最佳的國民外交，吸引不少日、韓民眾來台南旅遊。

31日跨年晚會最受矚目的亮點，則是由韓流男神李俊昊Lee Junho領軍，包括動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚等數十位知名歌手、團體，不管是喜歡抒情還是搖滾，男神還是女團，都可以獲得滿足，歡迎全國好朋友一起來台南同樂。

更多演唱會詳情與交通資訊，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動官網查詢。（https://tainanyoung.com.tw/）

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