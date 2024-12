塔台狂喊「停停停」！達美航空起飛險撞私人包機　恐怖畫面曝

圖文/鏡週刊

最近航空界似乎不平靜,南韓濟州航空才發生降落失敗空難,又傳出美國達美航空(Delta)本月27日於洛杉磯機場起飛時,差點就撞上一架私人包機,令塔台管制人員不斷狂喊「停停停」,實屬相當罕見的狀況。

據美國《洛杉磯時報》報導,約在27日下午4時半左右,一架巴西航空工業(Embraer) E135私人包機正在跑道滑行,這時旁邊卻有一架達美航空編號471班機正在進行起飛作業。塔台見2架飛機即將相撞,立刻對在地面滑行的E135狂喊「停停停」。

專門介紹航空資訊的網紅雷伊(Kevin Ray)在YouTube頻道曝光這段畫面,可見2架飛機差點就要相撞,幸好E135遵照塔台指令及時停下,最後達美班機順利起飛,沒有造成任何事故。

NEW: The FAA has launched an investigation after the men's Gonzaga basketball team nearly got eliminated by a Delta plane taking off.



"Stop! Stop! Stop!" the air traffic controller could be heard saying.



The chartered Embraer E135 jet, carrying the team, had just landed at… pic.twitter.com/6UAUOG5wiP