　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔台狂喊「停停停」！達美航空起飛險撞私人包機　恐怖畫面曝

驚悚影片曝光！達美航空起飛險撞私人包機，塔台狂喊「停停停」。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

最近航空界似乎不平靜，南韓濟州航空才發生降落失敗空難，又傳出美國達美航空（Delta）本月27日於洛杉磯機場起飛時，差點就撞上一架私人包機，令塔台管制人員不斷狂喊「停停停」，實屬相當罕見的狀況。

據美國《洛杉磯時報》報導，約在27日下午4時半左右，一架巴西航空工業（Embraer） E135私人包機正在跑道滑行，這時旁邊卻有一架達美航空編號471班機正在進行起飛作業。塔台見2架飛機即將相撞，立刻對在地面滑行的E135狂喊「停停停」。

專門介紹航空資訊的網紅雷伊（Kevin Ray）在YouTube頻道曝光這段畫面，可見2架飛機差點就要相撞，幸好E135遵照塔台指令及時停下，最後達美班機順利起飛，沒有造成任何事故。

報導指出，這架E135私人包機載有剛薩加大學（Gonzaga University）男子籃球隊成員，為前往洛杉磯大學參加比賽，當天下午2時10分從華盛頓斯波坎國際機場（Spokane International Airport）搭機起飛，下午4時20分抵達洛杉磯國際機場。

至於達美航空班機則是在下午4時31分起飛，準備飛往亞特蘭大。據悉，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）已針對此事件展開調查。

更多鏡週刊報導

空軍出身擁同業好口碑！　濟航空難機長「盡力抵擋災難」最後身影曝
永遠等不到主人的泰國伴手禮...韓空難現場如煉獄　救難員「屍塊碎物混在一起」
全家出遊搭死亡飛機只有他存活！韓男為上班提早飛躲過一劫　崩潰喊：18人團只剩我

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／15名被告判刑！林姿妙女兒也慘了
林姿妙9718字喊冤！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤
快訊／0056配息出爐！
快訊／林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事
快訊／重判12年半！　林姿妙怒轟：羅織罪名、政治迫害
一家9口罹難「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人
快訊／賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票
快訊／林姿妙一審遭判12年6月
快訊／台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治
黃國昌協商逼近柯建銘　被擋突氣炸咆哮蔡易餘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

塔台狂喊「停停停」！達美航空起飛險撞私人包機　恐怖畫面曝

南韓法院批准「逮捕尹錫悅」！7天內送往首爾看守所　成朴槿惠學弟

濟航179死慘案幫凶？　務安機場「混凝土牆」去年曾翻新

一家9口罹難！遊泰慶爺爺80大壽「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人

輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因

空姐卡在金屬櫃下！　消防憶救援過程：機尾有人「喊救命」

手腳砍斷塞行李箱！柬埔寨飯店「中國男淪惡臭箱屍」　友人涉重嫌

今年7大嚴重空難！　美聯社回顧航空史「最致命失事」奪走583命

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

塔台狂喊「停停停」！達美航空起飛險撞私人包機　恐怖畫面曝

南韓法院批准「逮捕尹錫悅」！7天內送往首爾看守所　成朴槿惠學弟

濟航179死慘案幫凶？　務安機場「混凝土牆」去年曾翻新

一家9口罹難！遊泰慶爺爺80大壽「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人

輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因

空姐卡在金屬櫃下！　消防憶救援過程：機尾有人「喊救命」

手腳砍斷塞行李箱！柬埔寨飯店「中國男淪惡臭箱屍」　友人涉重嫌

今年7大嚴重空難！　美聯社回顧航空史「最致命失事」奪走583命

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

「28家大診所」健保收入破億！健保署2026納評鑑　沒通過不再特約

陸將制定全國統一低收入人口認定辦法

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

手機放床頭充電爆炸　恐怖燒傷照曝

零件有問題　機長「拒飛」被重罰

美超市推「平替」柏金包　網友瘋搶

濟州航空「找到660屍塊」！家屬還要等9天

女兒離家前脫口「不回來了」　搭上死亡班機！父親淚：想再見一面

美股挫近420點！　特斯拉大跌逾3％、台積電ADR收跌

日女上海被捕　竟因2年前在日行為

空難機長來自空軍！飛行6800小時「技術優秀」

空巴客機「濃煙竄機艙」迫降　空服員死亡

快訊／南韓法院批准逮捕尹錫悅

務安機場跑道「水泥牆」釀禍　專家：殺人魔

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面