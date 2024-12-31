塔台狂喊「停停停」！達美航空起飛險撞私人包機　恐怖畫面曝

圖文／鏡週刊

最近航空界似乎不平靜，南韓濟州航空才發生降落失敗空難，又傳出美國達美航空（Delta）本月27日於洛杉磯機場起飛時，差點就撞上一架私人包機，令塔台管制人員不斷狂喊「停停停」，實屬相當罕見的狀況。

據美國《洛杉磯時報》報導，約在27日下午4時半左右，一架巴西航空工業（Embraer） E135私人包機正在跑道滑行，這時旁邊卻有一架達美航空編號471班機正在進行起飛作業。塔台見2架飛機即將相撞，立刻對在地面滑行的E135狂喊「停停停」。

專門介紹航空資訊的網紅雷伊（Kevin Ray）在YouTube頻道曝光這段畫面，可見2架飛機差點就要相撞，幸好E135遵照塔台指令及時停下，最後達美班機順利起飛，沒有造成任何事故。

NEW: The FAA has launched an investigation after the men's Gonzaga basketball team nearly got eliminated by a Delta plane taking off.



"Stop! Stop! Stop!" the air traffic controller could be heard saying.



The chartered Embraer E135 jet, carrying the team, had just landed at… pic.twitter.com/6UAUOG5wiP — Collin Rugg (@CollinRugg) December 30, 2024

報導指出，這架E135私人包機載有剛薩加大學（Gonzaga University）男子籃球隊成員，為前往洛杉磯大學參加比賽，當天下午2時10分從華盛頓斯波坎國際機場（Spokane International Airport）搭機起飛，下午4時20分抵達洛杉磯國際機場。

至於達美航空班機則是在下午4時31分起飛，準備飛往亞特蘭大。據悉，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）已針對此事件展開調查。

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