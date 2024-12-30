澎湖中興國小地下停車場啟用　打造更便捷與安全的城市交通環境

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府於30日下午隆重舉行中興國小地下停車場啟用典禮，由縣長陳光復親自主持，並邀請地方貴賓、社區居民以及學校師生共同見證這座重要基礎建設的落成，為馬公市區交通與校園環境注入嶄新動能。

▲中興國小地下停車場正式啟用。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

陳光復表示，中興國小地下停車場的啟用，對於紓解馬公市區長期以來的交通壓力，提升朝陽里、光明里附近居民停車便利性，以及增強校園周邊安全具有重要意義。他強調，繼南海立體停車場及馬公國小地下停車場相繼完成後，對於馬公市區整體發展有相當大的助益，停車場完成不僅改善地方的交通環境，亦為學生與居民創造更友善的生活空間。

陳光復說，感謝縣府團隊、設計與施工單位的專業與努力，以及周邊居民的包容和學校師生的體恤，為城市發展貢獻心力。中興國小地下停車場的啟用，也象徵縣府推動友善交通與校園安全的具體成果，他期許新的停車場能夠改善居民生活品質，讓家長接送學童更安心、便利，也希望鄉親共同愛惜公共設施，保持停車場環境整潔，發揮設施的最大效益。

中興國小地下停車場設有 347個停車位，並採用全智慧化管理系統，包括車牌導引與智慧尋車系統、在席偵測系統以及無現金支付機制。同時，為提升使用人性化與安全性，停車場內設有分區顏色標識與欄位編號，並規劃行人專用道，實現人車分流，打造安全且舒適的停車環境。

▲啟用典禮由中興國小合唱團及附設幼兒園為活動揭開序幕，嵵裡國小的祥獅獻瑞表演更增添喜氣與活力，為停車場啟用送上誠摯的祝福。