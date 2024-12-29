高雄火車站明年招商　台鐵：地下停車場過年前開放使用

▲台鐵公司董事長杜微視察高雄、鳳山火車站，高雄車站商辦大樓規劃明年第一季招商。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

配合高雄軌道系統大都更構想，以及鳳山車站大樓、高雄車站廣場天棚完工啟用，台鐵公司今指出，高雄車站商業大樓規劃明年第一季辦理招商公告，地下停車場則已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。

台鐵公司正積極辦理鳳山車站商業大樓及高雄車站商業大樓（含車站商場）招商計畫，引入優質專業民間運營業者，提供更優質的旅運服務，帶動車站周邊區域商業發展，引領高雄更好的未來。

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▲高雄火車站商辦大樓規劃明年第一季招商。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前視察高雄、鳳山火車站商場並聽取簡報，台鐵公司資產開發處說明，鳳山車站商業大樓南側的預定拆遷戶已經搬離，近期曹謹路即可打通，加上五權路啟用，車站周邊人行通道及車流動線大幅改善，更有利商業運轉。

資產開發處進一步說明，高雄車站廣場天棚已完工，商業大樓將加速辦理招商相關事宜，期能於明年第一季辦理招商公告。另外，高雄車站地下停車場已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。

▲台鐵公司董事長杜微日前赴潮州基地，視察體驗園區新設施。（圖／台鐵公司提供）

隨後杜微前往潮州基地，研討新車三、四級進廠檢修及廠段調車作業，會後到潮州鐵道文化園區查看園區新設公共藝術及總統花車展示及整備情形，體驗園區新設置的N規鐵道模型運轉台，並致贈園方新上市的EMU3000型 N規鐵道模型。