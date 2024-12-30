立委陳瑩直播張惠妹演唱會　文化部長：全力保護歌手是大家共識

▲張惠妹在大巨蛋演唱會，被立委直播長達近20分鐘，涉及違法著作權行為遭網友轟。（圖／聲動娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委陳瑩昨29日在臉書直播張惠妹演唱會長達20分鐘，遭批「帶頭違法」。文化部長李遠今（30日）表示，自己還不了解事情全貌，但每場演唱會都有一定的規定，「我們要全力保護我們自己的歌手，還有著作權，這我想這是大家都有共識」，將尊重主辦單位和台灣法治的處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳瑩直播張惠妹演唱會長達近20分鐘，遭網友批評後刪除影片。（圖／翻攝陳瑩臉書）

由於張惠妹演唱會有明文規定不得直播，陳瑩的行為可說是侵害著作權。對此，文化部長李遠上午接受媒體訪問表示，每一場演唱會都有一定的規定，它們有權利可以制止這些違規行為，因此一切遵照演唱會本身的規定，「我想我們要全力保護我們自己的歌手，還有著作權，這是大家都有共識的。」

不過李遠坦承，自己其實還不太了解事情全貌，但尊重主辦單位，因為在台灣這樣的法治社會，每件事都有一定的程序。至於網友說她是「帶頭違法」，李遠表示，自己不會去跟著網友的說法來看，「我一直強調說，在台灣每件事情執行的時候，有一定的法律程序。」

有關陳瑩直播張惠妹演唱會，阿妹29日在台北大巨蛋最後30多分鐘壓軸演出時，陳瑩於個人官方臉書同步直播，總計約19分鐘20秒，將阿妹演唱會內容公開，引發大量網友不滿與批評。不少網友留言，「立法委員帶頭違法，Hen棒」、「可以直播嗎？這樣沒有版權問題嗎？」由於輿論壓力，陳瑩於直播後約2小時內刪除所有影片，但已引發網友關注與爭議。