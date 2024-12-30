波音737-800客機「5大空難」　18年釀逾500人死亡

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓濟州航空波音737-800客機29日在務安機場墜毀，造成179人死亡。儘管目前真正事故原因尚未確認，但關於波音客機近來發生的多起事故，仍讓外界感到不安，外媒也整理出近年737-800客機所發生的重大空難。

根據Deccan Herald報導，自2000年代投入商業營運以來，波音737-800至少發生過25起事故，其中一些事故沒有任何人員受傷，但至少發生了4起重大空難，若加上本次的濟州航空空難，共造成超過500人死亡。

2006年9月29日：高爾航空（Gol Transportes Aéreos）編號1907航班

高爾航空一架搭載154人的全新波音737-800客機，在巴西上空與準備交付給美國卓越航空（ExcelAire）的全新萊格賽600型（Legacy 600）飛機相撞，波音737-800客機直接在空中解體，機上所有乘客與機組人員全部遇難。

2010年5月22日：印度快運（Air India Express）編號812航班

印度快運一架波音737-800在印度芒格洛爾國際機場（Mangalore International Airport）降落時衝出跑道，撞破圍欄並墜入60公尺深的山谷，造成158人死亡，6名機組員全數遇難，僅有8人生還。

2016年3月19日：杜拜航空（Flydubai）編號981航班

杜拜航空一架波音737-800從杜拜飛往俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），在惡劣天氣中嘗試降落時墜毀，機上62人全數罹難。

▲中國東方航空班機在廣西失事墜毀現場。（圖／路透）



2022年3月21日：中國東方航空編號5735航班

東方航空一架波音737-800執行從昆明飛往廣州的國內航班，在飛行途中墜毀，機上132人全數遇難；該事故原因仍在調查中。