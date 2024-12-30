不只起落架！韓失事客機襟翼未展開　專家：處飛行狀態

▲濟州航空客機失事造成179人喪命，全機只有2名空服人員獲救。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日濟州航空空難事故奪走179條人命，事發當下畫面也曝光，可見客機機腹著陸滑行後，衝出跑道撞上圍欄，瞬間爆炸起火。澳洲航空諮詢公司航空專案總經理唐金（Keith Tonkin）表示，當時飛機起落架沒放下、襟翼未展開，「這架飛機基本上還處於飛行狀態」。

紐約時報報導，濟州航空7C 2216號航班當時機上載著175名乘客與6名機組人員，沒想到29日當地上午9時左右墜毀務安國際機場，全機只有2名空服人員倖存，兩人當時是在機尾位置獲救。墜機發生原因仍在釐清，但已知客機失事之前，塔台曾警告可能遇上鳥擊事件，不久後班機發出求救訊號墜毀。

▲客機以機腹著陸滑行衝出跑道撞上圍欄，瞬間爆炸起火。（圖／翻攝自X）

事故當下影片顯示，客機以機腹著陸滑行衝出跑道撞上圍欄，瞬間爆炸起火。負責現場搜救行動的李正賢（Lee Jeong-hyeon）指出，除了機尾，飛機幾乎全毀，無法辨識機身其餘部分。

在觀看完墜機的影片之後，澳洲航空諮詢公司航空專案總經理唐金表示，飛機似乎沒有放下起落架，且機翼上的襟翼並未展開，「這架飛機基本上還處於飛行狀態」，意味著失事客機飛行速度可能比正常降落狀態的速度更快。

▲▼ 南韓濟州航空客機幾乎全毀，只剩下約15公尺的機尾。（圖／路透）

南韓政府已宣布全國哀悼直至2025年1月4日，為期7天，並針對境內所有波音737-800機型飛機展開安檢。代理總統崔相穆30日下令，事故復原工作完成後，將針對全國航空營運系統進行緊急安全檢查。國土交通部航空鐵路事故調查委員會已回收失事客機的2個黑盒子，以釐清事故發生的詳細情況及原因。

崔相穆30日現身務安郡的靈堂致哀，並在訪客紀錄寫下「我們銘記因這起悲劇逝去的179條生命，將會盡全力建設更安全的國家」。

▼ 南韓政府已宣布全國哀悼直至2025年1月4日，為期7天。（圖／路透）