「遺體破碎」拼不了！濟州航空墜機慘況　消防員強忍悲痛挖屍

▲資深消防員形容，墜機現場慘不忍睹。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，地方官員透露「幾乎沒有完整的遺體」，甚至很難加以拼湊。多名資深消防員也透露，現場畫面慘不忍睹，他們許多人也失去了親友或鄰居，但依然強忍悲痛，投入搜救任務。

news1、韓國日報報導，失事不久後，當地500多名消防員被派往現場，耗費10小時搜索死者或生還者。而釜山地方航空廳廳長李鎮哲30日凌晨3點表示，「幾乎沒有完整的遺體，很多組織已經被物理性燒毀，很難拼湊在一起。」

多名消防員也都表示，由於飛機碰撞與火勢，導致遺體嚴重毀損，案發現場「極其慘烈」。

消防員A先生得知179人研判全數罹難時，忍不住落寞低頭，想起自己10年前參與的「世越號」搜救行動。2014年4月16日，客輪「世越號」在全羅南道珍島海域翻覆沉沒，一共奪走304條人命，包括250名檀園高中學生。

A先生談到29日空難時表示，「除了『慘不忍睹』，我找不到其他詞彙可以形容」，遺體根本無法透過臉部或發現位置辨識，只能逐一對照乘客座位名單及指紋，不過許多遺體已經無法採集指紋，則必須改由DNA比對，「我不能好好休息，不能好好吃飯。看到那個場面，我絕對做不到。」

消防員B先生則用沙啞聲音說道，「飛機殘骸、乘客遺物和燒焦的東西都被混雜在一起，現場非常慘烈。」大家都壓抑著悲痛心情努力工作，「罹難者之中，許多都是家庭旅遊的成員。而參與救援的消防員，很多都是全羅南道木浦等地的當地人。有人失去了自己的親友或鄰居。儘管如此，隊員們依然壓抑悲痛，努力處理現場。」

外界也開始擔心，死者身分確認的工作，恐怕必須耗費很長一段時間。罹難者家屬代表30日透露，「目前檢方表示只有5具遺體是完整的」，其他罹難者的遺體都不完整，可能必須等到下周三才能完成鑑識工作。他指出，當局原本承諾今天就可以完成DNA檢測，但進度顯然不如預期，「在所有死者的身分鑑定結束之前，將全面暫停所有葬禮程序。」

截至30日下午1時30分，在179名死者之中，已有141人透過DNA、指紋鑑定確認身分，但仍有38人尚未確認。部分遺體毀損太過嚴重，無法進行指紋鑑定。此外，未成年死者無法比對指紋，需要家人的DNA才能加以分析。



