80%空難發生在「魔鬼11分鐘」！濟州航空也難逃　釀179死

▲南韓濟州航空墜毀，造成179人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

濟州航空7C2216航班29日降落時，失控衝出跑道撞牆爆炸，除了獲救的2名空服員外，其餘179人全數罹難。而「魔鬼11分鐘」常被用來形容飛行中最危險的起降階段，指飛機起飛後的3分鐘和降落前的8分鐘，有超過8成的航空事故發生在這11分鐘內，此次空難同樣發生在這段時間內。

根據報導，空難集中發生在魔鬼11分鐘的原因是，通常此時飛機的飛行高度較低，不到3000公尺，而這個區間就是對流層最稠密的地方，大氣條件相對不穩定，容易受到強烈的下沉氣流，或是瞬間大風、雷電冰雹等惡劣天氣影響，甚至因為低空飛行，容易遭遇鳥擊。

▲濟州航空空難發生在飛機開始降落後。（圖／路透）



許多乘客習慣登機後倒頭就睡，然而專家也提醒，在這關鍵的11分鐘內，應該保持清醒，留意氧氣面罩與逃生衣的使用方式，隨時做好逃生準備，以免真的發生意外時來不及反應。

時代雜誌分析美國聯邦航空總署（FAA）過去35年的數據發現，飛機尾部中間的座位以28%的死亡率成為相對最安全的位置，而另一項研究則顯示，商務艙乘客的生存率僅為49%。

儘管飛機座位的安全性取決於座位位置和事件的具體情況，但統計顯示，在過去35年發生的飛機失事中，機尾座位的死亡率最低，只有32%，比機艙中間三分之一座位39%死亡率和機頭座位38%的死亡率要來得低，其中機尾中間的座位更是以28%的死亡率成為相對最安全的位置。