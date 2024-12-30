整修後點燈了！高雄蓮池潭龍虎塔「外觀曝光」　網喊：終於快完工

▲龍虎塔。（圖／網友曾屏獻授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「龍虎塔」是高雄著名的地標之一，然而，因為外觀結構出現變化、油漆脫落等，因此廟方先前就決定暫時不開放入內參觀。如今則有網友分享最新照片，透露虎塔這邊的鷹架已經拆了，預計農曆年前會完工，而最新照片也掀起網友討論。

許多國內、國外的旅客若到高雄，都會去「龍虎塔」，不過幾年前，就因龍虎塔的外觀結構出現變化，加上油漆脫落、塔內柱龜裂，而有安全疑慮，因此廟方也決定暫時不開放入內參觀。

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根據《聯合報》報導，龍虎塔慈濟宮主委陳聖仁曾透露，龍虎塔於去年整修，耗費將近2000萬元，預計明年上半年會完工、對外開放。

網友曾屏獻本（12）月11日則在臉書社團「高雄揪出遊」上發文表示，他路過蓮池潭龍虎塔時，看到有點燈，所以就順手拍了一下。他注意到虎塔這邊的鷹架已經拆除了，預計會在農曆年前完工。另外，他也告訴《ETtoday新聞雲》，「現在龍塔的鷹架已經拆了」，雖然他拍攝的照片還看得到鷹架，但現在「現場不是有搭鷹架的模樣了」。

照片曝光後，也掀起網友討論，「快點放龍虎出來！快整修好了」、「終於快完工了」、「期待」、「讚喔！謝謝分享」。

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