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社會 社會焦點 保障人權

網售二手iPhone16！騙徒新話術指導操作ATM　賣家存款險遭詐光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮一名年輕男賣家，在二手網站販售iPhone16，有買家表示願意匯29800元購買，並希望能以宅配交易，事後買家卻誆稱多次匯款遭到拒絕，懷疑男子帳號有問題，指導他如何超商賣貨操作，並要求他到ATM前操作輸入開通代碼，行員發現他行為有異狀，立即通報警方到場，及時攔阻帳戶淪為洗錢工具，保住存下的辛苦錢。

▲彰化男賣家險遭詐光存款。（圖／警方提供）

▲彰化男賣家險遭詐光存款。（圖／警方提供）

田中警分局表示，一名年輕男子日前在二手網站販售手機，有買家表示有意願購買，但希望以宅配方式交易，便指導賣家如何於超商賣貨便寄送商品，男子不疑有他，照著指示先加入LINE好友，由一名自稱某銀行線上專員給一組銀行帳號，並要求到ATM前操作輸入開通代碼，行員發覺有異，立即通知警方。

▲彰化男賣家險遭詐光存款。（圖／警方提供）

田中派出所警員陳韋賓、王靖顓抵達現場，發現民眾於網路販售商品，尚未販售賺錢，卻險遭被詐騙金錢，經警方耐心解說這是「假買家、騙賣家」詐騙手法，賣家才察覺被詐騙，守住民眾血汗荷包。

田中分局分局長林鼎超呼籲，警政署目前設立「165打詐儀表板」https://165dashboard.tw/ 供民眾上網查看最新詐騙案例及手法，並列出各種以詐取財的方式，讓民眾一目瞭然，且設有報案專區，讓民眾可以線上通報及檢舉疑似詐騙廣告，亦教導民眾如何識詐，保護好自己的財產,民眾有任何問題都歡迎撥打165詢問。

▲彰化男賣家險遭詐光存款。（圖／警方提供）

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