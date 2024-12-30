看五月天演唱會！她進女廁卻見「整排小便斗」　網曝原因：我有用

▲原PO分享棒球場的廁所。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

如果使用公共場所的廁所，會先看文字標示？還是先看圖案？又或是會以「顏色」來辨別男廁、女廁呢？一名女網友發文表示，她去看五月天的演唱會時，想要上廁所，但沒想到映入眼簾的，是藍底配上穿裙子人偶的圖示，「到底要我認字還是圖案還是顏色？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示，她去看五月天演唱會時，被棒球場的廁所整到，「到底要我認字還圖案還是顏色，我就問！」女廁的圖示通常都是粉紅色底配上穿裙子的白色人偶，但從她貼出的圖片可見，這邊的廁所則是藍底配上穿裙子人偶的圖示，上面則寫著「WOMEN」。

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原PO後來說，雖然不知道要認字、圖案還是顏色，但她最後還是進去使用廁所，只是看到整排小便斗之後，她又光速的退到外面。

貼文曝光後，底下就有網友表示，「每年五月天演唱會都這樣，都是把部分男廁給直接挪給女生用」、「因為演唱會女粉占多數，所以為了不讓廁所塞車，會把一些男廁暫時改做女廁使用，不只台灣，韓國也會」、「因為女生會上比較久，所以把男生的空間讓出來，避免排隊太長」、「是臨時調撥給女生用的，散場時我有使用了」。

也有網友分享，「剛剛我也驚嚇了！還好有工作人員說：放心，你沒走錯」。原PO之後也在留言處回應，「長知識了，以後就知道了」。

本文經原PO授權引用