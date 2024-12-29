　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

▲柯文哲今日重開羈押庭，場外的小草也越聚越多，警方上前仍性勸導。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲涉及京華城和政治獻金弊案，26日遭台北地檢署起訴並建議求處28年6月重刑，法院裁定柯以3000萬元交保，北檢抗告成功，今天下午再開羈押庭。根據最新消息指出，北院合議庭預計將在晚間10點半諭知結果，而隨著時間的推移，北檢外的小草也越聚越多，不少小草也逐漸從原有的愛國西路表達區，逐漸移至北檢外，警方也嚴陣以待，並柔性勸導小草們留在原有的意見表達區表達其意見。

柯文哲被羈押4個月後，26日晚間裁定3000萬元交保，並限制住居8個月，27日完成交保後，微笑步出北檢，不過其返家50小時候，就因北檢提起抗告，高院裁定更裁，29日下午重新召開羈押庭。

而隨著時間的推移，場外的小草除原先聚集在愛國西路以外的，也逐漸有越來越多人逐漸漫延至北檢門口漫步，警方見小草有聚集事態，也上前柔性勸導，要小草在愛國西路意見表達區內表達意見。

延伸閱讀
柯文哲財務狀況曝光　月領6萬退休金「提高交保金得賣地或抵押房產」
柯文哲當庭再申不可能逃亡　「寧可死在裡面也不當俗辣」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9縣市低溫特報！
濟州航空空難「官網變黑白」！承諾將全力善後
快訊／時間延後！柯文哲案預計「23：00諭知結果」
濟州航空179死空難「88人已確認身分」
日本高速公路「18車連環撞」
桃猿補強戰力　劉昱言回鍋樂天
濟州航空空難179死　「黑盒子受損」解讀工作恐要6個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

台南麻豆傳槍響！5惡煞朝住宅「連開多槍」留彈痕　警方連夜逮人

新版財劃法海巡明年預算減少29億　5新艦武器裝備無法交付

沈慶京自曝年收2000萬　北檢：朱國榮交保5億仍潛逃

應曉薇：13年前放棄加拿大國籍　「謝謝檢察官捉我」

爆出新證據！柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

柯文哲羈押庭結束！法官諭知解還候審室　待合議庭評議後裁定

過溪時胸悶！大甲溪上游釣客突心肌梗塞　消防員擔架運過河送醫

快訊／3000萬保金「黃國昌借的」！柯文哲嘆：再提高就要賣地押房

屏東聯結車追撞等紅燈自小客！衝分隔島撞號誌桿　2人送醫

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

【老婆永遠是對的】老婆報路比左喊「右轉！」老公給台階下：好

【求使用教學】如鋼鐵般頑固的洗衣球

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

台南麻豆傳槍響！5惡煞朝住宅「連開多槍」留彈痕　警方連夜逮人

新版財劃法海巡明年預算減少29億　5新艦武器裝備無法交付

沈慶京自曝年收2000萬　北檢：朱國榮交保5億仍潛逃

應曉薇：13年前放棄加拿大國籍　「謝謝檢察官捉我」

爆出新證據！柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

柯文哲羈押庭結束！法官諭知解還候審室　待合議庭評議後裁定

過溪時胸悶！大甲溪上游釣客突心肌梗塞　消防員擔架運過河送醫

快訊／3000萬保金「黃國昌借的」！柯文哲嘆：再提高就要賣地押房

屏東聯結車追撞等紅燈自小客！衝分隔島撞號誌桿　2人送醫

快訊／9縣市低溫特報！　急凍跌破10度

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

快訊／時間延後！柯文哲案預計「23：00諭知結果」

濟州航空空難「官網變黑白」！承諾將全力善後

新加坡女山友登雪山腳骨折　空勤直升機吊掛送醫

濟州航空179死空難「88人已確認身分」！當局聯繫家屬比對DNA

柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

第四屆一線入魂全國羽球錦標賽圓滿落幕　超過兩千位選手熱血開戰

台南麻豆傳槍響！5惡煞朝住宅「連開多槍」留彈痕　警方連夜逮人

濟州航空空難179死　「黑盒子受損」解讀工作恐要6個月

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

快訊／3000萬「黃國昌借的」！柯文哲嘆：再提高就要賣地

檢要柯文哲解釋「1500萬」　喊話1億交保難防串供

柯文哲羈押庭結束！待合議庭評議後裁定

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

應曉薇「另有外國護照」　高院撤銷她交保關鍵

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲4人全到了

即／沈慶京、李文宗羈押庭已結束

應曉薇：已放棄加籍　謝謝檢察官捉我

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

黃國昌曝：北檢認無從查誰做Excel表

更多熱門

相關新聞

柯文哲指名黃國昌處理黨務！本人反應曝光

柯文哲指名黃國昌處理黨務！本人反應曝光

民眾黨主席柯文哲因為京華城案、政治獻金案等案件被調查，目前重開羈押庭、結果尚未出爐。柯文哲在羈押庭上承諾，他將在一周內辭去黨主席一職並將工作交由民眾黨立委黃國昌處理，並強調他無法兼顧法庭與黨務工作，且認為自己若繼續擔任黨主席，可能影響民眾黨的運作。

沈慶京年收2千萬　北檢：朱國榮棄保5億仍逃

沈慶京年收2千萬　北檢：朱國榮棄保5億仍逃

應曉薇：已放棄加籍　謝謝檢察官捉我

應曉薇：已放棄加籍　謝謝檢察官捉我

柯文哲化名羅廷瑋聯繫律師　撞名立委說話了

柯文哲化名羅廷瑋聯繫律師　撞名立委說話了

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

關鍵字：

周刊王柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

一票人搭機心慌！他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

韓空難174死　家屬淚崩癱坐在地

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

【老婆永遠是對的】老婆報路比左喊「右轉！」老公給台階下：好

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面