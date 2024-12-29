柯文哲羈押與否10點半知曉！小草越聚越多　警柔性勸導

▲柯文哲今日重開羈押庭，場外的小草也越聚越多，警方上前仍性勸導。（圖／CTWANT提供）



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民眾黨主席柯文哲涉及京華城和政治獻金弊案，26日遭台北地檢署起訴並建議求處28年6月重刑，法院裁定柯以3000萬元交保，北檢抗告成功，今天下午再開羈押庭。根據最新消息指出，北院合議庭預計將在晚間10點半諭知結果，而隨著時間的推移，北檢外的小草也越聚越多，不少小草也逐漸從原有的愛國西路表達區，逐漸移至北檢外，警方也嚴陣以待，並柔性勸導小草們留在原有的意見表達區表達其意見。

柯文哲被羈押4個月後，26日晚間裁定3000萬元交保，並限制住居8個月，27日完成交保後，微笑步出北檢，不過其返家50小時候，就因北檢提起抗告，高院裁定更裁，29日下午重新召開羈押庭。

而隨著時間的推移，場外的小草除原先聚集在愛國西路以外的，也逐漸有越來越多人逐漸漫延至北檢門口漫步，警方見小草有聚集事態，也上前柔性勸導，要小草在愛國西路意見表達區內表達意見。

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