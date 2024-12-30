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麥當勞風暴！　內部共識曝

由仰德集團二少東李昌霖（右二）領軍的和德昌公司，於2017年開始台灣的麥當勞。（圖／報系資料、趙世勳攝、CTWANT 合成）

▲由仰德集團二少東李昌霖（右二）領軍的和德昌公司，於2017年開始台灣的麥當勞。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近期一名青春洋溢17歲少女輕生案讓母親傷透了心，上網公布生前事涉受到工讀麥當勞前主管性侵疑雲案，瞬間全國炸鍋，也為仰德集團二少東李昌霖為主的麥當勞台灣經營團隊，在取得美國品牌授權七年來最大企業經營危機，民眾醞釀「拒吃麥當勞」，還有人氣憤揚言砸店，該場風暴愈加熾烈。

這樁性侵疑雲有待司法單位謹慎地調查，北市勞動局12月25日以違反《性別平等工作法》開罰100萬元。麥當勞當天即就罰款案回應說，「未立即提供受害員工心理諮商及其他必要服務，虛心接受，並正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助」。

截稿前，12月27日，麥當勞首度於官網發表637字的正式道歉聲明，表示「我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、以及做得更好的機會……將增設職場安心委員會，反職場不法侵害申訴專線」等，能否重得消費者的品牌信賴度，仍須觀察。

由於其家屬公布涉案的麥當勞前主管（店長）姓氏與麥當勞公司和德昌董事長李昌霖同姓，引發大眾媒體肉蒐與起底其可能的背景關係，對此麥當勞也發聲明澄清已被辭退的該名主管與老闆無關聯。

仰德集團二代掌門人許淑貞於2003年9月過世，圖為2006年仰德集團舉行前董事長許淑貞逝世三週年懷念音樂會，時任國賓飯店總經理李昌霖致詞，表達對母親的思念及感激。（圖／報系資料）

▲仰德集團二代掌門人許淑貞於2003年9月過世，圖為2006年仰德集團舉行前董事長許淑貞逝世三週年懷念音樂會，時任國賓飯店總經理李昌霖致詞，表達對母親的思念及感激。（圖／資料照／CTWANT提供）

根據CTWANT記者透過熟識麥當勞台灣經營團隊人士了解，「李董是個懂是非的老闆」，合資股東們也非常關切此案發展，內部目前共識即是「自我檢討改善」、全力配合公部門檢警、北市府勞動局等單位調查，儘速讓此事水落石出。

一名擔任多家知名企業品牌形象諮詢顧問跟記者說，「現在民眾對於職場上的言語、行為等涉及的霸凌案，還有性別平等的工作相處，應當非常重視，且須以最高規格、極為嚴謹的態度審慎處理。」

CTWANT記者調查，1984年1月28日於台北市民生東立開設第一間麥當勞門市，原由孫大強、孫大宇、孫大偉兄弟三人以境外華人身分成立「寬達食品股份有限公司」與麥當勞美國總部合資引進來台經營。

2016年底以「特許品牌授權」模式將台灣麥當勞賣給李昌霖的德昱公司，他即為仰德集團創辦人許金德的第三代、外孫，並邀請合作夥伴信義房屋創辦人周俊吉、前中和紡織董事長葉啟昭等，成立「和德昌」，由李親赴美國麥當勞總部談成，最終耗資50多億元接手麥當勞台灣事業，取得麥當勞品牌授權二十年。

台灣老字號企業仰德集團1956年成立迄今68年，旗下擁有國賓飯店、士林電機、新竹物流、士林開發、新豐高爾夫球場等，並不包含由李昌霖主導的台灣麥當勞。

「第一代創辦人許金德只有二個女兒許淑貞、許淑婉，長女許淑貞在美國史丹福讀出時與李漢周相識結婚返台，李漢周也曾擔任士林電機總經理。」知悉國賓家族關係的人士跟CTWANT記者說。

2018年8月31日麥當勞慶祝戴姿穎亞運封后的大麥克優惠買一送一，全台轟動到來不及備貨，而緊急暫停營業一天。（圖／報系資料）

▲2018年8月31日麥當勞慶祝戴姿穎亞運封后的大麥克優惠買一送一，全台轟動到來不及備貨，而緊急暫停營業一天。（圖／資料照／CTWANT提供）

許金德外孫們有的從母姓或從父姓，目前仰德集團當家許育瑞是許淑貞的長子，麥當勞李昌霖是次子，兩人相差二歲。另一個兄弟許昌儒則在美國從醫。」「許金德很疼李昌霖這個外孫，在他很小時就帶在身旁養育，早就將他當家族接班人之一栽培。」

1965年出生、現年59歲的李昌霖留美，接受過美國、日本教育，比較為人知在美國波士頓大學主修經濟系，進入家族事業國賓大飯店，陪著母親創辦新竹國賓大飯店等，此外，他還參與士林開發（土地開發等）、新竹物流和餐旅品牌等，像是牛排館A Cut、麵包蛋糕坊le bouquet、美式餐廳1 Bite2Go，以及國賓副品牌意舍Amba酒店等，也都是他在國賓時期的成績。

累積二十多年餐飲食品經驗的李昌霖，2017年取得麥當勞台灣經營權，2020年卸下國賓大飯店總經理，淡出國賓，專營台灣麥當勞。被網友喻為「台灣最好吃的漢堡」，標榜國賓A Cut同等級的頂級牛排肉的「Burger Fix」漢堡，就是出自李昌霖的手。

麥當勞易主第二年，2018年8月底羽球一姐「小戴」戴資穎在亞運會上奪得金牌，國人振奮不已，麥當勞趁勢推出限時單點大麥克買一送一優惠活動，全台近百家麥當勞門市掀起瘋狂排隊潮，大麥克當天一掃而空，麥當勞趕緊擴大優惠，其他十八套主餐品項同享「買一送一」。

這次的全台十八套優惠，讓消費者買得開心，也讓全台麥當勞員工忙翻，隔天9月1日麥當勞上午10點半緊急宣布，暫停營業一天，「這也是李昌霖徹夜開會思考，最後拍板敲定的決策。」

針對這次優惠大放送引來的行銷危機，企業品牌公關界主管分析說，「一來漢堡賣得太好，很多門市來不及備料補貨，避免大家買不到優惠生怒，招來負評，還考量員工加班辛勞，以此化解這次可能的行銷危機，為麥當勞品牌形象加分，也贏得是位顧員工老闆美名。」

除了緊跟體育風潮行銷，台灣麥當勞還首推「麥當勞點點卡」儲值卡、速食店升級為餐廳等「麥當勞2.0旗艦餐廳」、「幾何概念餐廳」等店型，重推焦糖冰奶茶，菜單不斷更迭，也出自李昌霖。

市場傳言，台灣麥當勞年營收超過300億元，遠遠超越其他速食品牌。如今因工讀生事件，讓接手七年的李昌霖面臨新一波挑戰，不僅關係企業品牌形象，也攸關他與團隊同仁的互信，就看這位點子王如何化解。

延伸閱讀
麥當勞風暴2／工讀生事件意外掀底仰德集團第三、四代　國賓飯店都更大哥起手式
娛樂報報／捕獲野生《甄嬛》皇后　蔡少芬私下溫柔笑容超親切
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