嘆檢方眾罪齊發柯文哲恐難逃　陳學聖：若藍白合現在就不在牢獄了

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，求刑28年6個月，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，交保金成為「政治人物最高」。對此，前國民黨立委陳學聖今（30日）表示，柯文哲的司法高牆已經築起，睽諸其他高金額交保案例，檢方初起訴是眾罪齊發，刑期極高，最後會變成部份無罪，但最後一定有罪。他感嘆，若年初柯文哲答應藍白合，現就不在牢獄，而是副總統了，真是一念之間。

陳學聖表示，北院裁定柯文哲以天價7000萬+電子腳鐐+限制住居交保，第一階段司法攻防大概就告一段落，接下來就是漫漫長長的訴訟之路，何時結束不知，但一道隱形的司法高牆已悄悄築起。

接著，陳學聖點出了四個重點，第一，柯文哲交保的條件，意味著這是院、檢的共識，雖有言論強調檢方迄今沒有找到柯文哲「一槍斃命」的証據，但是政治人物涉案排名第一的交保金額，會讓之後接辦的各級法院法官，要作無罪推定會有一道看不見的高牆，除非柯文哲有十足的把握，再加上強大的高道德勇氣以杜悠悠之口。

陳學聖表示，第二，睽諸其他高金額交保涉案政治人物案例趨勢，大概來來回回更審、上訴約要十年左右，檢方初起訴是眾罪齊發，刑期極高，最後院審會變成部份無罪、部份併罪，但最後一定有罪。

陳學聖指出，第三，雖有部份政治人物纏訟多年，無罪開釋，但都為地方案件，不受矚目，會有些許空間，但柯文哲案看來很難。

陳學聖認為，第四，柯文哲的崛起，是以公開、透明號召了廣大群眾，但同樣為了討好大眾，也無的放矢、口無遮攔踐踏了許多無辜政治人物的名節。這也就不能怪為何柯文哲涉案後，政治圈似乎冷冰冰，沒有捲起「受難」旋風，獲得聲援，取得有利制高點。

陳學聖感嘆，最近在一些場合有朋友聊到此事，都不約而同的說，若今年初柯文哲答應藍白合任副手，現就不在牢獄，而是副總統了，真是一念之間。

最後，陳學聖提到，這也讓他時時浮現杜牧的詩，真的是「十年一覺揚州夢」，剛剛好柯文哲2014當選市長，2024深陷牢獄之災，正好十年。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼昔日藍白合君悅酒店會談現場。（圖／記者李毓康攝）