曾露奶參選轟動全台！許曉丹又有新作　這次寫詞拍MV憶亡夫

▲曾以《迴旋夢裡的女人》、「乳頭對抗拳頭」打出知名度的許曉丹，近日發布2首新歌作品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

曾在舞台劇《迴旋夢裡的女人》全裸演出，又於參選高雄立委選戰中露奶轟動全台的許曉丹，近年歷經喪夫之痛，轉而投入藝術、舞蹈療傷，這兩年她再投入詞曲創作，近日發表《愛你千年萬年》、《聽見你》2首歌曲憶亡夫，預計將於明年在文化中心公演。

《愛你千年萬年》、《聽見你》由許曉丹和周嘉麟合唱，這2首歌曲由許曉丹親自寫詞，許曉丹的鋼琴老師歐文玉作曲、編曲，歌曲近日完成錄製，並拍攝成MV。許曉丹表示，她特別喜歡寫情歌，她要唱出今生今世的愛，這一次發表的2首新歌，歌詞訴說對永恆愛情的歌頌，以及對已逝老公的懷念。

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▲許曉丹新歌與周嘉麟(左1)合唱，鋼琴老師歐文玉(右2)作曲編曲、導演李訓(右1)拍成MV。（圖／記者許宥孺翻攝）



許曉丹年輕時做過人體模特兒，80年代在舞台劇《迴旋夢裡的女人》最後一分鐘為藝術獻身，全裸詮釋「生命終點、靈魂復活」的意境。她曾在香港拍攝限制級電影，並在高雄市南區連續競選3屆立委，並喊出口號「奶頭與拳頭」露奶打出知名度，其中一屆僅差107票就能當選。

退出政壇後，許曉丹依然話題十足，她的「伊甸園婚禮」大膽前衛，當時無人能及。她後來遠離鎂光燈，低調嫁為人婦16年，扶持老公的中醫事業。然而，先生在2012年去世，她好不容易走出喪夫之痛，在姊妹淘的陪伴下，她投入繪畫創作，拜師苦學國標舞，發願要在餘生過更多彩多姿的日子。

許曉丹在2年前擔任高雄市科學美育協會理事長，點燃對歌唱的熱誠，帶起協會會員及會友作詞、作曲、演唱的風氣，並發表5首歌曲。這次新歌將在明年12月27日在文化中心至善廳的公演，許曉丹將與高雄市科學美育協會成員辛宛靜、張瓊如、李玟慧共同以佛朗明哥舞曲形式演出《愛你千年萬年》；許曉丹也將與許哲睿以輕柔的森巴舞曲形式詮釋《聽見你》。