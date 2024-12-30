柯文哲不是戴電子腳鐐！四叉貓挖4年前片段酸：是科技智慧腳環

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲被控京華城、政治獻金等案，昨（29日）下午重回北院召開羈押庭，遭裁定加保4000萬元，連同前次3000萬元，金額共達7000萬元，且須戴電子腳鐐。對此，四叉貓挖出柯文哲曾在4年前說「我說電子手銬，大家一聽就覺得不喜歡，如果我說科技智慧手環，大家就很高興接受」，引發話題。

四叉貓在Threads發文，「柯文哲今晚戴的不是電子腳鐐，而是科技智慧腳環！！！」並附上2020年2月的新聞片段，時任台北市長的柯文哲因拋出「電子手銬」主張，被當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回以「人不是豬，不是一塊肉」。柯文哲則說，「這叫做話語術，我說電子手銬大家一聽就覺得不喜歡，如果我說科技智慧手環，大家就很高興接受。」

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▲柯文哲被控京華城、政治獻金等案。（圖／記者湯興漢攝）

貼文引發眾人熱議，「為什麼你會記得」、「是不是還要綁定台北通才可以用？」「就喜歡貓貓這樣翻舊帳」、「請問阿北同款科技智慧腳環，有結合冷錢包和資料儲存裝置的功能嗎？」「科技腳鏈，支援GPS定位、緊急急難救護功能，發生狀況沒有回應，馬上有警察上門關心！顏色只有黑色版，售價7000萬元。」

回顧當時，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，但居家檢疫者屢傳失聯，時任台北市長的柯文哲就說重話「真的不行就用電子手銬」，不過被當時的新北市長侯友宜否決，沒有必要性，關懷、照顧居家檢疫者才是應採取策略。柯文哲就說，「這叫做話語術，我說電子手銬，大家一聽就覺得不喜歡，如果我說科技智慧手環，大家就很高興接受。」