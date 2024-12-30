檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光！

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲昨（29）日重回北院召開羈押庭，合議庭裁定柯加保4000萬元，連同上一次的交保金，金額共達7000萬元。而民眾黨立委黃國昌就質疑，起訴書中該有的證據沒有，不該寫的事情卻一大堆，更透露27日聽庭時，檢察官當庭對柯文哲進行言語羞辱，怒轟「台灣的司法什麼時候墮落到這種地步？」

▲北院29日晚間裁定，柯文哲要以7000萬交保。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌上政論節目《下班瀚你聊》時提到，檢方27日起訴柯文哲當天，他看到台北地院發給媒體的旁聽通知，於是開完會便趕往地院聽庭；然而，整場下來讓他覺得荒謬至極，「起訴書該有的證據沒有，而不該寫的事情一大堆。」

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▲柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心）

他提到，柯文哲當時在庭上解釋，「我是一個市長，我不是都市計畫專業，我當然相信專業的公務員、專業的都市計畫審議委員會。」然而，檢察官竟回，「你不是智商157嗎？你晨會都開假的，你怎麼會不懂？你怎麼會不知道？」

這番話讓黃國昌聽得目瞪口呆，覺得根本在羞辱柯文哲，而聽庭時他也是壓抑著心中的怒火跟悲傷，不禁想問「請問你是檢察官，還是民進黨的政治打手？」「台灣的司法、台灣的檢察官，什麼時候墮落到這種地步？」

．未經判決確定，應視為無罪。