快訊／美國前總統卡特辭世　享嵩壽100歲

▲美國前總統卡特辭世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於美東時間29日下午在喬治亞州普萊恩斯（Plains）的家中辭世，享嵩壽100歲；他所創立的卡特中心（Carter Center）證實了這一消息。卡特不僅是歷史上最長壽的美國總統，也因其在人道主義和人權倡導方面的貢獻而深受世人敬重。

卡特今年10月剛慶祝了百歲生日，並在2024美國總統大選中投下自己的一票。作為一位曾經的花生農，他於1977年至1981年擔任美國總統，這段期間因經濟與外交危機而受到挑戰，他在卸任時的支持率偏低，但隨後通過其慈善和人權工作，重新贏得了廣泛的尊重，並因此榮獲諾貝爾和平獎。

卡特的兒子奇普（Chip Carter）在一份聲明中表示，「我的父親不僅是我的英雄，也是所有熱愛和平、人權和無私之愛的人的英雄。他的信念讓世界成為我們的家庭。我們感謝大家以延續這些信念的方式來紀念他的生命。」

卡特身後留下4名子女、11名孫子女及14名曾孫子女。他的妻子羅莎琳・卡特（Rosalynn Carter）於2023年11月辭世，夫妻二人攜手度過了77年的婚姻生活。

卡特中心也發表聲明，悼念這位致力於推動民主與人權的先驅。他的離世標誌著一個時代的結束，但他的遺產將繼續激勵世人。