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單親媽抗癌康復！歡慶旅遊搭「死亡班機」獨留小兄妹　最後訊息曝

記者閔文昱／綜合報導 

南韓29日發生重大空難，當局表示，除了2名獲救者，機上其餘179人全數罹難，心急如焚的家屬得知消息之後情緒激動流淚。其中，一對單親兄妹原本打算迎接剛成功抗癌的母親歸國，不料卻得知墜機噩耗，讓這對兄妹頓時失去生活依靠，境遇令人不捨。

根據《韓聯社》報導，全羅南道警察廳29日下午在務安國際機場舉行的簡報會表示，目前已收集到所有死者的DNA，其中88人的身分已獲得消防部門的確認，而機場二樓正持續進行罹難者家屬的DNA採集作業，已聯繫其中22位罹難者家屬做最終身分確認工作，預計比對結果最快將在30日出爐。

▲▲乘客家屬聚集在機場。（圖／路透）。（圖／路透）

▲乘客家屬聚集在機場，得知噩耗悲慟不已。（圖／路透，下同）

眾多家屬29日聽到墜機消息後陸續趕到務安國際機場，聚集在機場1樓，心急如焚，有的人不停流淚，哭紅雙眼。而在罹難者當中，一名金姓母親在去年秋天被診斷出患有3期胃癌，經過一年的治療，才在今年11月被宣布康復，為此她與朋友一同前往泰國旅行慶祝，不料回程竟搭上「死亡班機」，不幸罹難。

金女身後留有一名正在就讀大學的22歲兒子和15歲女兒。兒子表示，媽媽在接受治療時非常瘦弱，「那個畫面一直在我腦海中揮之不去」，如今康復後特別安排了和友人的歡慶之旅，事發前一晚還傳訊息提醒「媽媽認識的姐姐寄的濟州橘子，已經送到門口了」，沒想到竟成了母子倆最後的對話。

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

兒子透露，父母在10年前離婚，媽媽獨自撫養他們兄妹長大，爸爸在大約兩、三年前去世，如今媽媽也在空難中離世，讓他悲傷之餘也必須開始思考是否應退學就業，以照顧年幼的妹妹，「如今只剩下我和正在讀中學的妹妹在一起，我不知道今後該如何生活。」

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