管樂節樂團演出成就城市榮耀　嘉市府舉辦國際管樂節感恩餐會 　

▲嘉市府管樂節感恩餐會 黃敏惠市長：共譜年度音樂盛宴 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義市國際管樂節，以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，從踩街嘉年華、大型晚會，還有多場精彩的室內戶外音樂表演，為嘉義市帶來歡樂的樂音與滿滿的人潮。為感謝今年來臺的國外團隊、音樂大師以及贊助單位，嘉義市政府文化局特別舉辦感恩餐會，市長黃敏惠出席並表示，「您們的演出與支持是嘉義市的榮耀！」

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節已經走過32年歷史，成為這座城市的亮點。特別感謝來自國內外的音樂家、以及嘉義市在地樂團，以及所有熱愛音樂的人士，透過這場盛會讓嘉義更加耀眼，展現了「建設使城市宏大，文化使城市偉大」的理念。

黃敏惠提到，舉辦32屆的成就來自多方合力，為嘉義這座小城市注入創新力量與音樂文化的豐富內涵。她期盼透過管樂節的持續推廣，傳承音樂教育與文化價值，深化城市與國際間的交流，為市民與國際朋友帶來更多美好與祝福。今年的活動形式豐富，從音樂廳到公園、校園、社區、商圈，甚至景點演出，都展現管樂藝術扎根社區的影響力。

黃敏惠市長於餐會上特別感謝各界支持者，包含今年獲邀來臺演出的5國、12團與4位國際級演奏家以及文化局、市政府團隊和教育扎根工作者的共同努力。黃敏惠市長也提及重要的贊助夥伴，如長期支持超過20年的臺灣中油、自2011年起協助的日立冷氣、以及首次參與的國城建設，還有新光人壽、仁義湖岸大酒店等，您們的支持不僅讓活動得以延續，更推動城市文化與國際交流的進步。

嘉義市國際管樂節從1993年開始舉辦，到今年已邁入第32屆。經歷2000年亞太管樂節、2011世界管樂年會，讓管樂節成為全國歷史最悠久、最優質的城市音樂節慶，嘉義市也獲得「人文城市‧管樂之都」的美名。

2024嘉義市國際管樂節從12/20延續至1/1，期間舉辦超過80場室內、外音樂會、產業巡演與大師工作坊等豐富活動，更多詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。