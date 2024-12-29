　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「博士種的草莓」爆紅！張芳陌棄醫從農　用科學解決病蟲害

▲擁有醫學博士學位的張芳陌，棄醫從農，經營的草莓園極具人氣。（圖／張芳陌提供） 

▲擁有醫學博士學位的張芳陌，棄醫從農，經營的草莓園極具人氣。（圖／張芳陌提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有醫學博士學位的台中草莓果農張芳陌，原本在生醫、食品科技領域任職，為了接手父親的農田工作，6年前決定棄醫從農，返鄉在海拔500公尺的台中石岡山區種植草莓，結合生醫領域、鑽研各種草莓無毒栽培方法，成立「生醫博士農場」，每年草莓季總吸引消費者訂購，指名購買「博士種的草莓」。

44歲的張芳陌，是台中農家子弟，台北醫學大學護理系畢業後，先後取得北醫生物醫學材料研究所碩士、牙醫系博士學位，主要研究真菌、靈芝、樟芝等抗癌功效，畢業後曾擔任博士後研究員、到食品科技大廠任職，但因為掛念老家農田、也嚮往質樸的田間生活，6年前帶著妻小返鄉種田，把生醫背景與農業結合，在石岡山上打造一處無毒草莓園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張芳陌接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，父親是橘子果農，常聽父親抱怨辛苦種植成果遭盤商砍價，他從大學開始就幫父親在網路上賣橘子，想要從農的想法也一直在內心滋長著，在學界、業界工作五、六年後，便決定返回老家，斜槓當農夫。

張芳陌也學以致用，把生醫領域背景結合農業。他說，在博士班學到邏輯、發現問題與解決問題的研究方法，就如同種草莓一樣，要先解決草莓農藥殘留、病蟲害多的問題，於是他改種植日系草莓，並採高架種植，可降低病蟲害，雖然產量較少但價格好，整體收益差不多。

張芳陌說，農業其實是門綜合科學，結合了植物、昆蟲、化學、生物與行銷等領域知識，從種植、採收、包裝到行銷推廣，每個環節都是專業。他用專業管理經營自己的「生醫博士的農場」，農場管理、目標客群、無毒栽培，而且自產自銷，還搭配各種食農教育體驗活動，開創草莓商機。

張芳陌說，傳統農民心態總是心存僥倖，都想用最低成本，獲取最高利潤，所以常會有一窩瘋搶種情況，幸運的大賺一筆，但遇到價格崩盤就血本無歸。他認為農業要提升，產業必須升級，除了注入新觀念外，新的生力軍也很重要，青年從農也很好，只要做好田間管理與風險評估，就跟創業一樣，有無限可能，還能享受快樂的田間生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韓職棒「起亞虎」相關人員在墜機航班上
快訊／重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了
員工2月早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障、維修員過勞
濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　主辦發聲了
機師「喊Mayday求救」2分鐘後墜毀爆炸　塔台曾提醒：注意
LIVE／柯文哲出發了！　將抵北院重開羈押庭
乘客沾血行李散滿地！現場設臨時停屍間　煉獄畫面曝光
獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因
韓代理總統指定「務安郡特別災區」　空難尋獲120具遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

「博士種的草莓」爆紅！張芳陌棄醫從農　用科學解決病蟲害

爆排2小時！他逛日本唐吉訶德「現場一幕傻眼」　購物籃丟地不買了

8歲童愛吃「1美食」竟痛風！中醫師看了也搖頭　4族群要小心

高雄夢時代跨年卡司超狂！粉絲鋪紙板、野餐墊卡位　市府說話了

吃麥當勞曬照片惹眾怒　建中校長引《禮記》：里有殯，不巷歌

2和尚背名牌包！他一查價格6位數嚇傻：現在轉職來得及嗎

快訊／建中收恐嚇信！揚言以行動傷害在校生　校方明後天警戒

在超商結帳！店員「曝1新功能」驚呆他　全場：不用報號碼了

在台灣當女生很輕鬆？他嗆「不要整天仇男」：該珍惜...網吵翻

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

「博士種的草莓」爆紅！張芳陌棄醫從農　用科學解決病蟲害

爆排2小時！他逛日本唐吉訶德「現場一幕傻眼」　購物籃丟地不買了

8歲童愛吃「1美食」竟痛風！中醫師看了也搖頭　4族群要小心

高雄夢時代跨年卡司超狂！粉絲鋪紙板、野餐墊卡位　市府說話了

吃麥當勞曬照片惹眾怒　建中校長引《禮記》：里有殯，不巷歌

2和尚背名牌包！他一查價格6位數嚇傻：現在轉職來得及嗎

快訊／建中收恐嚇信！揚言以行動傷害在校生　校方明後天警戒

在超商結帳！店員「曝1新功能」驚呆他　全場：不用報號碼了

在台灣當女生很輕鬆？他嗆「不要整天仇男」：該珍惜...網吵翻

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

韓職棒「起亞虎」相關人員也在機上！　濟州航空墜機累計124死

驅鳥是關鍵！　資深機師分析「濟州航空墜機」3大致命缺失

撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了

逆境中希望之光　靈鷲山基隆普仁獎88位小太陽閃耀光芒

關西機場34分鐘抵達大阪市區！南海電鐵Rapi:t購票選位全攻略

吳宗憲錄《玩很大》10年吐真實心聲！　見淚崩走心畫面：留在地面哭

匿名貼文曝！員工早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障、維修員過勞

北市工程車半路突燒成火球！駕駛脫困　警消20人急灌救

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

國軍超瞎「手槍臥射」照瘋傳！六軍團證實是真的

柯文哲交保遭撤銷！律師指致命原因「是她」

快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

4個月遇3次…台大名醫搭到「詭異電梯」

建中校友會發律師函索賠13萬　北一女學姊開罵

台北101點亮「我愛北一女」漏拍20秒　校長呼叫賈永婕卻突道歉

激烈衝突要來了！12星座「2024尾聲→2025」一週運勢曝

大巨蛋周圍居民崩潰！一堆人：又震了

獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因

更多熱門

相關新聞

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

加速災後復耕復養　農業部預告修法：調升救助額度

因應極端氣候，為協助農漁民在受到天然災害後第一時間能儘速復耕復養，農業部昨預告修正「農業天然災害救助辦法」，全面盤點農業天然災害現金救助及低利貸款品項及額度，除參考實際生產成本外，亦考量相關物價指數的增幅，調升農、林、漁、牧產業大部分品項救助額度。

台灣米奪日本金賞！台中稻農林凡閔以「高雄147號」獲獎

台灣米奪日本金賞！台中稻農林凡閔以「高雄147號」獲獎

南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業和水稻智能化

南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業和水稻智能化

聖誕紅養護全攻略　農業部公開4技巧：可延長花期到5月

聖誕紅養護全攻略　農業部公開4技巧：可延長花期到5月

這樣洗農藥不殘留！草莓正確清洗「5步驟

這樣洗農藥不殘留！草莓正確清洗「5步驟

關鍵字：

農業草莓生醫農夫農場

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面