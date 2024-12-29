「博士種的草莓」爆紅！張芳陌棄醫從農　用科學解決病蟲害

▲擁有醫學博士學位的張芳陌，棄醫從農，經營的草莓園極具人氣。（圖／張芳陌提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有醫學博士學位的台中草莓果農張芳陌，原本在生醫、食品科技領域任職，為了接手父親的農田工作，6年前決定棄醫從農，返鄉在海拔500公尺的台中石岡山區種植草莓，結合生醫領域、鑽研各種草莓無毒栽培方法，成立「生醫博士農場」，每年草莓季總吸引消費者訂購，指名購買「博士種的草莓」。

44歲的張芳陌，是台中農家子弟，台北醫學大學護理系畢業後，先後取得北醫生物醫學材料研究所碩士、牙醫系博士學位，主要研究真菌、靈芝、樟芝等抗癌功效，畢業後曾擔任博士後研究員、到食品科技大廠任職，但因為掛念老家農田、也嚮往質樸的田間生活，6年前帶著妻小返鄉種田，把生醫背景與農業結合，在石岡山上打造一處無毒草莓園。

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張芳陌接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，父親是橘子果農，常聽父親抱怨辛苦種植成果遭盤商砍價，他從大學開始就幫父親在網路上賣橘子，想要從農的想法也一直在內心滋長著，在學界、業界工作五、六年後，便決定返回老家，斜槓當農夫。

張芳陌也學以致用，把生醫領域背景結合農業。他說，在博士班學到邏輯、發現問題與解決問題的研究方法，就如同種草莓一樣，要先解決草莓農藥殘留、病蟲害多的問題，於是他改種植日系草莓，並採高架種植，可降低病蟲害，雖然產量較少但價格好，整體收益差不多。

張芳陌說，農業其實是門綜合科學，結合了植物、昆蟲、化學、生物與行銷等領域知識，從種植、採收、包裝到行銷推廣，每個環節都是專業。他用專業管理經營自己的「生醫博士的農場」，農場管理、目標客群、無毒栽培，而且自產自銷，還搭配各種食農教育體驗活動，開創草莓商機。

張芳陌說，傳統農民心態總是心存僥倖，都想用最低成本，獲取最高利潤，所以常會有一窩瘋搶種情況，幸運的大賺一筆，但遇到價格崩盤就血本無歸。他認為農業要提升，產業必須升級，除了注入新觀念外，新的生力軍也很重要，青年從農也很好，只要做好田間管理與風險評估，就跟創業一樣，有無限可能，還能享受快樂的田間生活。