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快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

凍番薯！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的6.8度。氣象署表示，周三元旦、周四全台降雨機率高。

氣象署指出，周六晚間至今天清晨是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，新北至台南、宜蘭已出現9到11度的低溫，尤其局部空曠地區及近山區平地來到7至9度，台北、花蓮、台東及高屏也只有12、13度。

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氣象署說，白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約16至19度，中南部高溫21至23度，但日夜溫差大，入夜後氣溫下降快速，台南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區也只有14至16度；天氣方面，僅東半部有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提到，周一輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷、日夜溫差都大，早出晚歸需做好保暖工作，天氣穩定，各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周二東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預報，周三元旦、周四東北季風影響及南方雲系北移，基隆北海岸、大台北、中南部、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，桃竹苗也有零星短暫雨，全台灣降雨機率都高，外出請攜帶雨具備用。

氣象署表示，周五、周六東北季風影響，預計南方雲系的水氣造成的降雨會逐漸減緩，改以東北季風迎風面的降雨為主，周五水氣仍多，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周六基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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