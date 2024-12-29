濟州航空家屬受阻機場外！焦急確認親人生死　氣炸和保安扭打一團

▲南韓濟州航空客機29日墜毀後，務安機場就被全面封鎖，令苦等消息的乘客家屬心急如焚。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓一架濟州航空客機29日降落務安機場時，因衝出跑道，撞擊圍欄起火，目前機上的181人僅有2人獲救。這起悲劇發生後，乘客家屬焦急趕赴機場，試圖確認親人安危，但多數人至今無法聯絡機上的家人，現場瀰漫著悲傷與不安。

據南韓媒體News1報導，涉事的濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。然而，客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下，機腹著陸後衝出跑道，撞上外側圍欄爆炸起火。

機上乘客的家屬在接獲消息後，迅速趕往機場了解情況，但機場和附近道路目前都已被全面封鎖，令家屬們既焦急又無助。隨著等待時間延長，乘客家屬的情緒也變得越來越激動，開始與機場保全人員發生爭執，甚至演變成肢體衝突，扭打成一團。

一名乘客家屬情緒激動地表示，「我只想知道發生了什麼，當局不應該告訴我們現在是什麼情況嗎？我到現在都沒法確認親人是生是死，這太讓人沮喪了！」另一名家屬也難掩悲痛，聲稱他的妻子和嫂嫂登上了這架事故班機，卻一直無法聯繫到她們，「沒有人能告訴我她們到底怎麼了，我感到無比悲痛。」

目前，務安機場可見有多輛救護車頻繁進出跑道，另外由於死亡人數眾多，當局已在現場設置臨時太平間處理死者遺體。