匿名貼文曝！員工早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障、維修員過勞

▲南韓濟州航空墜毀，揭開該公司維修環境惡劣、安全問題頻發的內部問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓一架濟州航空客機29日降落務安機場時，因衝出跑道，撞擊圍欄起火，目前機上的181人僅有2人獲救。這起悲劇發生後，有關濟州航空維修環境惡劣、安全問題頻發的內部證詞也隨之曝光，還有網友發現，該公司的員工早在今年2月就警告人們「千萬別搭濟州航空」，而在網上引發熱議。

據南韓媒體News1報導，南韓網友發現，早在今年2月，匿名分享職場八卦與職業建議的社群平台Blind上便有「自稱是濟州航空職員的員工A」發文指出，該公司飛機經常發生引擎故障問題，加上維修狀況堪憂，「我們根本不知道飛機什麼時候會掉下來」。A在貼文中進一步透露，「發動機故障已經成為了我們公司的常態，執行長的錯誤領導導致維修、運營和財務全面受挫，許多員工因無法忍受惡劣環境而跳槽至其他航空公司。」

▲南韓今年2月早有員工在匿名網站上勸人別搭濟州航空。（圖／翻攝自Blind）

另一名自稱是濟州航空機械師的員工B也投訴，該公司的維修人員長期處於過勞狀態，經常需要連夜工作13、14個小時，除了吃飯的20分鐘外，幾乎沒有休息時間，讓他憤怒表示，「我們的疲勞程度比其他航空公司高出1.5倍，乘客乘坐的飛機由過勞的員工維修，在這樣的情況下，發生重大事故也不奇怪。」

此外，內部人士C最近也在Blind指出，僅從事故發生前一天到當天清晨，濟州航空就已發生3起「維修事故」，引發一整天的連鎖延誤，飛往峴港和富國島的航班甚至因技術故障不得不返回機場，顯示濟州航空存在重大隱患。報導稱，濟州航空飛機失事後，不少人回想起員工之前對該公司飛行安全發出的警告，也將濟州航空內部管理及維修問題推至輿論的風口浪尖。