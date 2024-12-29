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健保分區總額制衝擊大醫院　醫界曝6類疾患獲保障：要更細緻配套

▲▼健保明年實施「醫院總額分區共管試辦計畫」個別醫院分階給付架。（圖／健保署長石崇良提供）

▲健保明年實施「醫院總額分區共管試辦計畫」個別醫院分階給付架。（圖／健保署長石崇良提供）

記者洪巧藍／台北報導

要解決健保點值偏低以及落實分級醫療，健保署長石崇良昨（28）日宣布明年推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，給予醫院個別總額，先保障醫院收入不低於今年，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等需求後，超過的申報點數分三階段打折給付。醫界憂心當醫院服務超量，恐怕會「推諉」病人，在台北區共管會議已經討論，有6種疾病治療應予以保障，但還是要有更完整、細緻的配套措施。

明年推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，石崇良昨透露，屆時各分區的每個醫院都會有各自的總額，額度以今年醫療收入為基準給予「每點1元」，以保證明年收入不會比今年少。另針對醫院在收治急重症患者、配合政策剛性需求如實施居家醫療，支援偏鄉等會有保障措施。

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石崇良指出，扣除需保障的部分，針對超出基準的醫療收入會分成三階段打折給付，再超過則視為「過度成長」而不予給付，讓大家有目標做自我控管。另為了避免醫療人球等情況，若出現「不當轉診」會廢除基本額度保障，醫院總額全數改用平均點值計算，收益將比分區總額計算要低。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫院個別總額優點在於讓醫院自主管理，整體財務是可以預測控制，而為了避免超出預期的部分完全不給付，醫療服務量必須剛剛好，能落實的門診減量概念。但是有些醫院服務量本就大，為了避免超量，恐怕會「推諉」某些疾病患者來達到控制，此外，各醫院品質競爭的動機也下降，要如何彌補，配套措施要很細緻。

洪子仁透露，目前台北區分區共管會議已經提到有6項疾病患者要做到保障每點1元來避免人球事件，包含：生小孩分娩、重症ICU個案、心肌梗塞腦中風等急性疾病、1歲以下幼童疾病、癌症病人治療等，但在這些疾病之外是否還有其他要保障、相關配套，都還要進一步討論。

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署推分區總額，要解決健保點值偏低以及落實分級醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

洪子仁直言，在保障項目以外的醫院門診量適度縮減，確實會造成民眾出現些微不方便，得改去社區醫院、診所，但整體來說對於落實分級醫療是沒有問題。不過，他提醒，醫院個別總額是全國推行，但是台北面臨的情況有不少患者會跨區來診治，相關大型醫院會面臨不少挑戰，可能會有醫療過度成長，給付「斷頭」的壓力。

醫改會執行長林雅惠指出，大醫院應該要肩負處理急重難罕患者，但是近年健保制度推行之下，大醫院衝量「初級照護」的情況嚴重，根據醫改會過去調查，有些醫學中心的初級照護率竟可以占6至7成，新制度應避免這樣的情況發生。

林雅惠分析，根據目前所透露資訊，會排除重症等剛性需求來避免醫療人球，但是從醫改會的角度來看，重症個案確實被保障，但是還是要擔心尚未達到重症的「中重症」個案是否會落入人球，轉而去照護輕症、初級醫療。

林雅惠直言，一定要去監測新制實施之後，醫院收治依照疾病嚴重程度收治組合有沒有合理變化。另一個觀察重點，則是衛福部保障明年6月點值達0.95的承諾，如何避免不當衝量影響，還要更多的管理。

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