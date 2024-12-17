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李大壯：共軍軍演僅展示肌肉　港駐台機構仍可能重開

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

文／中央社

香港的中華新時代智庫基金會理事長李大壯認為，近幾年共軍不斷在台海進行軍演，近日也在中國大陸東南沿海集結，相信只是展示肌肉；他又說，香港駐台機構只是暫停運作，仍有重開的可能性。

李大壯也是港台經濟文化合作協進會主席，台港兩地於2010年各自成立協進會及台港經濟文化合作策進會，共同推動雙方的經貿文化交流。

相對於兩岸「兩會」，外界有人形容協進會和策進會為台港的「小兩會」，甚至有人認為這是官方的「白手套」。

協進會和策進會成立之初，每年輪流舉辦交流活動。但隨著台港官方關係多年前陷入低迷，兩會的交流也進入冷凍期，過去的正常互動戛然而止。

2021年5月，香港當局更單方面宣布其駐台機構、香港經濟貿易文化辦事處（台灣）暫時停止運作，卻並未說明原因。與此同時，台灣駐港官員也被逼離港。

李大壯近日以中華新時代智庫基金會理事長身分接受中央社記者訪問，暢談對兩岸和台港關係的看法。

▲▼香港。（圖／路透社）

在兩岸問題上，他說，這個問題永遠是以中美關係為依歸，過去幾十年沒有離開過這個前提。

他認為，在當前的國際大環境下，應對中美博奕是北京方面的首要任務。此外，「以巴衝突」和「俄烏戰爭」較兩岸問題更為嚴峻，台海風險只能排在其後，而美國也會設法降低兩岸風險。

他預期，美國當選總統川普上任後，將會繼續打壓中國，但在打壓之餘，不會同時另闢真正戰場─台海戰爭；美國有智庫曾發表報告指出，台海戰爭爆發，將會令世界經濟貿易下滑25%，在目前全球經濟環境之下，美國也不想挑起戰爭，影響其經濟利益。

對於當前共軍在中國大陸東南沿海集結，他說，對於台方而言，這可能視為威脅，但他希望兩岸問題能夠以和平方式解決，而中國國家主席習近平也多次強調以和平方式解決兩岸問題。

他表示，共軍在東南沿海集結，相信只是展示肌肉，目的是告訴台灣不要觸碰北京對台劃定的紅線，同時告訴美國等國家不要干涉中國內政，武力只是北京解決台灣問題的最後選擇。

李大壯並指出，過去10年，北京沒有管道與台灣方面溝通，也沒法落實其提出的兩岸融合發展。

▲▼香港。（圖／路透社）

他說，儘管兩岸理念不同，但也不應該否決任何溝通機會；北京多年來對台從不草率，兩岸必須進行交流，有交流總比沒有交流好，多些交流比少些好。

在台港關係上，李大壯指出，目前兩地關係不怎麼好，但他仍樂觀地表示，香港駐台機構只是暫停運作，仍有重開的可能性，尤其是當北京方面想到某種「試驗」時，香港就可以先試先行。

他說：「目前不具備這種條件，但不代表以後就沒有。」

此外，即使台港之間目前沒有官方接觸，但並未影響兩地民間如常往來。

被問到香港在處理涉台事務上是否有足夠空間，李大壯說，北京方面不會完全放手讓香港處理這方面的問題，涉台事務仍然要依據「錢七條」處理。

他並認為，港府在處理涉台事務上經驗不足，加上專責處理涉台事務的「政制及內地事務局」並非單獨處理涉台事務，過去也換了幾任局長，相關官員少去台灣，當地朋友不多，不太了解台灣。

對於香港國安法和基本法23條立法是否影響台港關係，他說，這的確是兩地的新難題，對台灣在港活動來說，是加了一個「金剛圈」，但這已是客觀存在的事實，唯一能做的，就是不要觸犯它。

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