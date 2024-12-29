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南投社區微電影首映會　透過鏡頭看見營南、珠仔山社區的公益力

▲南投社區微電影首映會，透過鏡頭看見營南及珠仔山社區故事。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投社區微電影首映會，透過鏡頭看見營南及珠仔山社區故事。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府連續9年輔導社區拍攝紀錄片，今年以10個月製作2集社區微電影及8集10分鐘以上的社區產業紀錄片；其中南投市營南社區《幸福發芽了》，及埔里珠仔山社區《印象珠仔山》等2部微電影，分別講述如何藉由社區力量和社會資源，讓不良少年重返正軌、失意青年重拾人生目標。

南投縣113年度社區微電影首映會12月10日在南投戲院登場，由副縣長王瑞德主持，共有來自全縣各鄉鎮市公所、社區的幹部共200餘人參加；南投市營南社區「幸福發芽了-種下幸福種子 看見未來希望」，及埔里珠仔山社區「印象珠仔山-永不服老 勇於當自己人生的最佳主角」等2部社區微電影同時進行首映；現場邀請朝陽科大社會工作系副教授謝儒賢、靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系副教授王秀燕擔任影片回應人，讓與會者都有深刻的學習。

▲南投社區微電影首映會，透過鏡頭看見營南及珠仔山社區故事。（圖／南投縣政府提供）

▲南投社區微電影首映會，透過鏡頭看見營南及珠仔山社區故事。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處表示，過去於縣公彩基金編列預算辦理社區紀錄片拍攝，希望透過多媒體網路行銷社區、獲取民眾認同；今年以社區發展協會運用社會資源，擴大福利服務效益為主題，由社區理事長、總幹事、幹部及兒少共同演出。

營南社區《幸福發芽了》微電影即透過鏡頭呈現社區發展多元的福利服務工作：主角小學生小皓家中經濟並不寬裕，父母平時工作疏於管教，差點成為學校的頭號頭痛人物，直到某日看見在「台灣夢基地」從事兒少陪伴的老師跟同學，並鼓起勇氣詢問是否能一起上課，小皓甚至整個家庭才得以翻轉；片中可見該社區在自主防災、福利化社區、兒少陪伴等方面的用心，也透過課程安排讓據點長輩和兒少基地的同學增進感情，達到世代(老少)共融的目的。

▲南投社區微電影首映會，透過鏡頭看見營南及珠仔山社區故事。（圖／南投縣政府提供）

珠仔山社區拍攝的《印象珠仔山》微電影則描述失依失親的主角「阿發」，透過獨老關懷訪視而參加社區行列，從舞台劇開始、到幫忙蓋雞舍照顧雞生活等大大小小的事務中，漸漸為生活找到重心，而在社區新活動中心成立這天，他也覺得自己的人生彷彿獲得重啟，想像著未來在社區的日子會變得更充實快樂。

10集作品包括竹山鎮延正社區產業-茶婆婆、竹山鎮富州社區產業-蔭豆豉、南投市鳳山社區產業-西施柚清潔劑、南投市營南社區產業-稻米、草屯鎮平林社區產業-植物染絲巾、魚池鄉魚池尖社區產業-各社區伴手禮盒、埔里鎮良善社區產業-各社區伴手禮盒、國姓鄉南港社區產業-咖啡或鹿茸，以及南投市營南社區微電影-幸福發芽了、埔里鎮珠仔山微電影印象珠仔山；社勞處提醒，民眾可上YouTube搜尋@user-social1811，即可線上觀賞。

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