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等了20年！高雄新車站廣場天棚啟用　15.3km自行車道「飛越鐵路」

記者賴文萱／高雄報導

高雄新車站廣場於今日 （28)）正式啟用，標誌著這座歷經近20年規劃與建設的城市地標，將帶動高雄邁向嶄新發展，啟用典禮由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁共同主持，高雄市議會議長康裕成及多位立法委員、議員與工程團隊代表皆出席見證這歷史性的一刻。

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

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典禮上，卓榮泰正式宣布高鐵南延將採「高雄方案」，並以高雄車站為核心，打造「大南方新矽谷」，推動周邊區域大規模都市更新。

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者賴文萱翻攝）

他表示，高雄車站不僅是全台最美、最宏偉的車站，更是與世界級車站並駕齊驅的城市靈魂象徵。卓院長同時感謝歷屆市府和台鐵團隊的努力，讓這項自1986年開始規劃、2006年動工的鐵路地下化工程，最終得以圓滿落成。

交通部長陳世凱指出，新車站設計融合歷史與創新，保留舊車站的建築元素，並以現代化的設計手法重新詮釋，使其成為串聯過去與未來的城市地標。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者賴文萱翻攝）

車站整體規劃以「擁抱高雄歷史」為理念，將舊站完整融入新建設中，並打造全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道，為市民帶來全新的休閒體驗。

陳世凱強調，高雄車站不僅是高雄的驕傲，更是世界級的地標，它不僅滿足交通需求，更象徵高雄未來發展的無限可能。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁致詞時表示，高雄車站不僅是交通樞紐，更是城市情感的起點，承載著無數市民的回憶和夢想。他分享了一位長者與車站的故事，展現高雄車站作為夢想啟程地的重要性。

陳其邁回顧過去二十年的努力，感謝歷屆中央政府和地方團隊的合作，尤其在鐵路地下化計畫初期，感謝謝長廷院長支持中央負擔75%，高雄負擔25%，共同克服財政困難，最終促成工程順利進行。他特別感謝當時核定計畫的蘇貞昌院長和陳菊前市長的支持，強調中央與地方的合作是促成此大型工程的關鍵。

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

展望未來，陳其邁表示，高雄車站周邊的發展將成為高雄城市進步的重要基石，期待中央和地方繼續攜手合作，推動「高雄車站周邊大都更計畫」，將高雄打造成為南台灣的核心城市，帶動區域經濟發展。

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄車站天棚啟用，打造全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

最後，他向所有參與工程建設的工作人員致敬，感謝他們的辛勞付出，成就高雄車站的今日風貌。 啟用儀式在熱烈的掌聲中圓滿結束，行政院長帶領眾人登上天棚，遠眺城市中軸線，象徵高雄城市發展邁向新的里程碑。

未來，隨著高鐵南延計畫的推動和高雄車站大都更的啟動，高雄車站將成為帶動城市轉型的重要引擎，為高雄的發展注入源源不絕的活力。

交通部與高雄市政府攜手推動「高雄車站周邊大都更計畫」，通盤檢討車站周邊土地使用，藉由國公有土地開發，引入民間投資，重塑高雄車站成為南高雄的成長核心，與新左營車站形成高雄雙核心車站特區，共同帶動周邊地區的繁榮發展。

針對車站與周邊行人連結不足問題，市府建議規劃多條地下連通道以跨越建國、九如、站東及站西路，並規劃地下街並串聯周邊商圈，提升人流與商業機會。同時，為迎接即將湧入的人潮，市府協助台鐵完成南側地下停車場準備工作該停車場預計於農曆年前2025年1月20日正式啟用，提供669個汽車停車位與253個機車停車位。

此外，新高雄車站將成為南台灣重要交通樞紐，串聯捷運、公車與YouBike等多元大眾運輸系統，為旅客提供便捷轉乘體驗。熱愛戶外活動的遊客亦可沿著綠園道騎行，細細品味高雄這座融合山海自然與都市風光的動人城市。高雄新車站啟用，不僅是一項建設工程完成，更承載著高雄人的記憶，也開啟城市未來新篇章。

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關鍵字：

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