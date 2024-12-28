　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　假日南下變寵妻魔人

▲前中華職棒救援王許銘捷愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘倢愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》獨家報導中華職棒中信兄弟啦啦隊的舞蹈總監蘇莉（Suli），將退役啦啦隊員組成了一個新舞團《SPARK》今天首度在高雄亮相，配合國際知名連鎖鞋子品牌旗艦門市的開幕活動，而記者也意外捕捉到了一名退役中職球員的身影，他曾經奪下中職救援王。

國際知名連鎖鞋子品牌CHARKA在高雄夢時代三樓設立旗艦店，開幕活動找來《SPARK》舞團來「炸裂門市」，不過就在一堆攝影師身影當中，一名身材壯碩，留著落腮鬍的男子身影特別突出，而且他的鏡頭一直沒有離開過中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉的身上，特別引人注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前中華職棒救援王許銘捷愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘倢（左）休假時就會轉變成為寵妻魔人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘捷愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘倢雖然退役多年，但是身材還保持非常好 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這名男子曾經是中華職棒的救援王許銘倢，綽號「米茶」，入選四次明星賽，是LANEW熊跟LAMIGO桃猿隊的選手，職棒經歷從2009年到2015年，2011年時成為聯盟救援王，進入職棒6年後退役，今年只有39歲。在2014年結婚，老婆就是蘇莉，記者詢問他為何今天會出現在現場，他說今天是老婆成立舞團的首秀，當然得要從台北南下「愛相隨」。

雖然已經退役多年，還是沒改當年球員「省話」風格，記者問他目前在做什麼工作？他簡單說在傳產的工廠工作，而看自己老婆組新團，他則是覺得「替她滿開心的，她終於有把她自己的東西整理好，創出更新的東西」。至於為何會選在球員巔峰時退役？他說：「第一個是年紀，第二個身體本身有傷，所以得要學新的東西，不學新的東西等到一定年紀退休，就會花更多時間學習」。

▲前中華職棒救援王許銘捷愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘倢樂見現在的職棒環境越變越好 。（圖／記者吳奕靖攝）

而他自己看待陳子豪轉隊也讓他感受到現在跟過往的職棒環境有差，「差異是非常大，這個環境整個在變好，變優秀，跟上美國跟日本的職棒環境，目前的職棒環境是非常好」，尤其是從陳子豪轉隊衍生的應援曲來看，他更是強調：「這是變好，這就是整個環境從音樂到舞蹈以及職業運動，每個地方都有特色讓全世界認識台灣」。

記者也詢問到他有經歷到有專屬應援曲的時候嗎？他笑著說：「後期有，然後我就退役了⋯我當時好像有出場音樂，但是沒有專屬應援曲，畢竟是投手，比較可惜一點」至於老婆有沒有幫他編「專屬應援舞」，他尬笑：「好像有，大家可以回顧一下」。

邀請蘇莉以及她的新舞團《SPARK》來表演的品牌鞋公司表示：「自家專利足弓鞋墊設計，加上德國EVA材質，讓任何腳型都能服貼，行走時讓壓力及震波都能平均分散鞋底，使雙腳得到緩衝放鬆，並且具有超強吸震效果，是目前市場上最舒適的休閒鞋！此外，鞋面設計則是採用設計師專用精品布料，創造出各種主題系列，也希望這次門市開幕能夠像「炸裂曲」一樣，一舉炸裂成為消費者心目中的喜歡品牌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全聯倉儲大火9死！父子公祭...公仔陪最後一程　輪椅嬤未出席
比別人怕冷恐是病！「5種人」被醫生點名了
獨／投手變攝手！捕獲野生中職救援王　假日變寵妻魔人
2024世界最帥臉孔出爐！
快訊／趙薇宣布離婚！
趙露思爆重度憂鬱「剩38kg」！老闆還在旅遊遭洗版

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

等了20年！高雄新車站廣場天棚啟用　15.3km自行車道「飛越鐵路」

開火車機會來了「台鐵公司化後首招百名列車駕駛」　月薪41K起

獨／投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　假日南下變寵妻魔人

高鐵南延「進高雄站」與台鐵路線平行　專家質疑必要性

雄中生逆風挺「建中生揪團吃麥當勞」　自家校長不忍了！

增列「台北故宮」商標遭批自我矮化　故宮：未規劃到對岸申請

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

等了20年！高雄新車站廣場天棚啟用　15.3km自行車道「飛越鐵路」

開火車機會來了「台鐵公司化後首招百名列車駕駛」　月薪41K起

獨／投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　假日南下變寵妻魔人

高鐵南延「進高雄站」與台鐵路線平行　專家質疑必要性

雄中生逆風挺「建中生揪團吃麥當勞」　自家校長不忍了！

增列「台北故宮」商標遭批自我矮化　故宮：未規劃到對岸申請

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

等了20年！高雄新車站廣場天棚啟用　15.3km自行車道「飛越鐵路」

柯文哲仍在請假不能行使主席職權　民眾黨續以應變小組領導

新北男河濱公園休息...嫌路人太吵亮刀趕人　1家3口嚇壞

温昇豪錄影爆衝突！變臉開嗆韓國名廚「PD衝進來協調」　江宏傑目睹嚇壞

香港民主黨創黨主席李柱銘　「太平紳士」頭銜遭撤銷

25歲健身教練睡醒滿身汗　以為天氣太熱「檢查竟罹罕見癌症」

修財劃法明年預算恐重編？政院回「盼速審」　藍委嗆：是自打臉？

全聯倉儲大火包工父子公祭...公仔陪最後一程　輪椅嬤悲傷未出席

沒起身敬酒！員警「被狂拍臉頰」羞辱　北市警局所長慘了

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

2025年「4生肖」財運旺爆！

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

更多熱門

相關新聞

高鐵南延「進高雄站」與台鐵路線平行　專家質疑必要性

高鐵南延「進高雄站」與台鐵路線平行　專家質疑必要性

高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄站的「高雄案」路線，台灣鐵道暨國土規劃學會指出，高鐵南延進入高雄市路線與台鐵平行，行駛時間可能不會差太多，看不出有做這條路線必要性，高鐵南延案應回頭檢視是否有需要南延。

即／高雄女陳屍商務旅館　房務員嚇壞

即／高雄女陳屍商務旅館　房務員嚇壞

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

咖啡廳偷拍6女如廁！台大牙醫生判1年2月

咖啡廳偷拍6女如廁！台大牙醫生判1年2月

勝騎士、布雷克有譜　統一新洋投

勝騎士、布雷克有譜　統一新洋投

關鍵字：

啦啦隊舞團高雄中職救援王陳子豪許銘倢蘇莉SPARKCHARKA

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已解除婚姻關係」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面