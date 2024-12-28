獨／投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　假日南下變寵妻魔人

▲前中華職棒救援王許銘倢愛相隨，成為老婆的專屬攝影師 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》獨家報導中華職棒中信兄弟啦啦隊的舞蹈總監蘇莉（Suli），將退役啦啦隊員組成了一個新舞團《SPARK》今天首度在高雄亮相，配合國際知名連鎖鞋子品牌旗艦門市的開幕活動，而記者也意外捕捉到了一名退役中職球員的身影，他曾經奪下中職救援王。

國際知名連鎖鞋子品牌CHARKA在高雄夢時代三樓設立旗艦店，開幕活動找來《SPARK》舞團來「炸裂門市」，不過就在一堆攝影師身影當中，一名身材壯碩，留著落腮鬍的男子身影特別突出，而且他的鏡頭一直沒有離開過中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉的身上，特別引人注意。

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▲前中華職棒救援王許銘倢（左）休假時就會轉變成為寵妻魔人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前中華職棒救援王許銘倢雖然退役多年，但是身材還保持非常好 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這名男子曾經是中華職棒的救援王許銘倢，綽號「米茶」，入選四次明星賽，是LANEW熊跟LAMIGO桃猿隊的選手，職棒經歷從2009年到2015年，2011年時成為聯盟救援王，進入職棒6年後退役，今年只有39歲。在2014年結婚，老婆就是蘇莉，記者詢問他為何今天會出現在現場，他說今天是老婆成立舞團的首秀，當然得要從台北南下「愛相隨」。

雖然已經退役多年，還是沒改當年球員「省話」風格，記者問他目前在做什麼工作？他簡單說在傳產的工廠工作，而看自己老婆組新團，他則是覺得「替她滿開心的，她終於有把她自己的東西整理好，創出更新的東西」。至於為何會選在球員巔峰時退役？他說：「第一個是年紀，第二個身體本身有傷，所以得要學新的東西，不學新的東西等到一定年紀退休，就會花更多時間學習」。

▲前中華職棒救援王許銘倢樂見現在的職棒環境越變越好 。（圖／記者吳奕靖攝）

而他自己看待陳子豪轉隊也讓他感受到現在跟過往的職棒環境有差，「差異是非常大，這個環境整個在變好，變優秀，跟上美國跟日本的職棒環境，目前的職棒環境是非常好」，尤其是從陳子豪轉隊衍生的應援曲來看，他更是強調：「這是變好，這就是整個環境從音樂到舞蹈以及職業運動，每個地方都有特色讓全世界認識台灣」。

記者也詢問到他有經歷到有專屬應援曲的時候嗎？他笑著說：「後期有，然後我就退役了⋯我當時好像有出場音樂，但是沒有專屬應援曲，畢竟是投手，比較可惜一點」至於老婆有沒有幫他編「專屬應援舞」，他尬笑：「好像有，大家可以回顧一下」。

邀請蘇莉以及她的新舞團《SPARK》來表演的品牌鞋公司表示：「自家專利足弓鞋墊設計，加上德國EVA材質，讓任何腳型都能服貼，行走時讓壓力及震波都能平均分散鞋底，使雙腳得到緩衝放鬆，並且具有超強吸震效果，是目前市場上最舒適的休閒鞋！此外，鞋面設計則是採用設計師專用精品布料，創造出各種主題系列，也希望這次門市開幕能夠像「炸裂曲」一樣，一舉炸裂成為消費者心目中的喜歡品牌。