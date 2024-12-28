亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

▲亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

亞塞拜然航空墜機案釀重大死傷，生還乘客及機組員說，飛機接近俄國南部格羅茲尼原定降落地點時，他們聽到至少1聲巨響，隨後飛機明顯受損，「就像喝醉一樣」。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機本月25日原定從亞塞拜然首都巴庫飛往格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線，墜毀於哈薩克西部阿克套（Aktau）附近，機上38人罹難、29人生還。

亞塞拜然政府消息人士昨天向歐洲媒體證實，一枚俄羅斯地對空飛彈導致班機墜毀。

幸運生還的乘客拉希莫夫（Subhonkul Rakhimov）在醫院告訴路透社，「巨響過後…我以為飛機要解體了」，他隨後開始祈禱並準備面對死亡，「很明顯，機體已遭受某種損害…就像喝醉一樣，已不是同一架飛機」。

另一名乘客夏巴諾娃（Vafa Shabanova）則說，接著又出現第2聲巨響，「我害怕極了」，她隨後應一名空服員要求向機尾方向移動。

空服員阿薩多夫（Zulfugar Asadov）表示，由於濃霧，格羅茲尼拒絕讓飛機降落，因此機長選擇盤旋，期間飛機外部傳來巨響。

阿薩多夫說：「機長剛把飛機拉升，我就聽到左翼傳來一聲巨響，有3聲巨響。」這時有東西撞到他的左臂，機艙內開始失壓。

多名乘客拍攝的影片顯示，飛機墜毀前，機艙內氧氣面罩已落下，人們穿著救生衣。在後來的影片當中可以看到血跡斑斑且受傷的乘客們陸續爬出飛機。

這起墜機事件凸顯，民航機即便在距離戰區數百英里遠的地方航行，仍難逃風險，尤其是在大規模無人機戰爭正在進行的情況下。

格羅茲尼距離烏克蘭戰事前線超過850公里。