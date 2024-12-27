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快訊／哈薩克空難38死　航空公司證實：飛機遭物理、技術外部干擾後墜毀

▲▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然航空J2-8243班機25日在哈薩克墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日在哈薩克西部墜毀，造成38人死亡、29人生還。亞塞拜然航空表示，事故經調查，初步發現飛機是遭到「物理和技術外部干擾」墜毀。事實上，外媒先前才報導，飛機墜毀前曾遭到強烈GPS干擾，且在航經格羅茲尼時，疑遭俄軍防空飛彈攻擊，但俄方目前不願證實這項指控。

根據亞塞拜然國家新聞社（Azertac）報導，亞塞拜然航空表示，針對J2-8243班機於25日在哈薩克墜毀事故，經公司及相關單位派人調查後，初步發現事故是「物理和技術外部干擾」導致。哈薩克政府證實，飛機當時載有67人，事故造成38人喪生，包含2名機師、1名空服員。

部分航空專家推測，飛機很可能是在俄羅斯車臣共和國（Chechnya）上空被防空系統擊中，且根據飛機的飛行數據顯示，當時飛機的全球衛星定位系統（GPS）一直出現問題，顯示可能受到外力技術干擾。

另據歐洲新聞台報導，J2-8243班機25日航經格羅茲尼時，遭一枚俄羅斯軍方發射的地對空飛彈鎖定，飛彈在飛機旁邊爆炸，造成機身嚴重受損，儘管機長要求緊急降落，俄方卻不允許飛機在境內機場降落，還要求飛機轉向經由裏海飛往哈薩克阿克套市，導致飛機不幸墜毀。

報導指稱，格羅茲尼當天遭到烏克蘭無人機襲擊，J2-8243班機經過格羅茲尼時，俄羅斯防空部隊正在努力擊落這些無人機，飛機也因此被俄軍的鎧甲-S1防空系統鎖定。

一名美國官員26日，有跡象表明，俄羅斯防空系統可能誤認客機是烏克蘭的無人機，才會因此誤擊。一旦相關跡象得到證實，這起空難就有可能是發生誤認，也就是訓練不足的俄軍對烏克蘭無人機攻勢出包。

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