國中女6天沒上學班導找人「揭淫父惡行」　他辯管教太嚴被誣陷

▲桃園市一名男子於2016年3月間趁妻子不在家，竟對性侵親生女兒，導致連續多日未上學，班導上門詢問才揭露父親醜聞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名人父於2016年3月間趁妻子不在家，支開小女兒後對剛念國一親生女兒性侵得逞，女兒受辱後連續6天未上學亦未請假，學校班導上門詢問才揭露父親醜聞；桃園地院審理時，男子否認犯行，辯稱「管教女兒太嚴格，還干涉她交友」女兒不滿才說遭性侵，法院根據醫院診斷證明書、被害人與證人證詞等證據，確認被告犯行明確，審結依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，本案仍可上訴。

判決書指出，桃園這名人父2016年3月在桃園市住處，趁妻子不在家之際，先支開小女兒，再命剛念國一的女兒到房間內，已違反其意願下強制性交得逞1次，被害少女自當日至同年3月30日，連續曠課6日沒到學校上課，經學校班導與輔導老師到少女住處查訪，才揭露父親獸行，並陪同報警處理；桃園地檢署複訊時，男子仍否認犯行，檢方偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告僅坦承與少女同住之事實，惟矢口否認有何強制性交犯行，辯稱「沒有性侵女兒，因管教太嚴格且干涉她交友」，導致女兒對其很反感，才會誣陷性侵。

法院調查時，少女證稱，「爸爸於案發時日叫妹妹去整理房間，再叫我進去他房間並關上房門，要求我脫衣服褲子躺在床上，被告以身體正面對其性侵，事後有告訴母親遭被告性侵。事發翌日從3月24日開始沒有去上課，學校教官有來找過我，我說因逃家被打，但沒說被性侵，謊稱因父親看到我臉書與朋友相約要出去玩就打我；同年3月30日班導與2名輔導老師到住家詢問為何都沒有去學校，我與母親才向老師說明遭被告性侵之事，老師就帶我去報案」。

法官根據衛福部桃園醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、性侵害案件驗證同意書等證據，證人即少女母親亦指證，女兒於告訴她遭父親性侵，事發前曾在家裡哭泣，後來又改口說不小心摸到女兒胸部等語；被告在庭訊中亦辯稱，因女兒太晚回家曾打過她，管教女兒太嚴格，又干涉她交友情形，導致女兒對其很反感，才說遭性侵，女兒將家暴行為變成性侵行為等語。

法官審酌，被告身為少女父親，不思妥善照護女兒，反為滿足個人性慾，未嚴守人倫分際，罔顧其人格發展及心靈感受，僅為逞一己私慾，對發育中之親生女兒為強制性交犯行，侵害其身體自主權，極端嚴重戕害其身心，造成心理上終身難以磨滅陰影惡性匪輕，且犯後一再卸詞狡辯，未見有悔意，迄今未與女兒達成和解，法官審結依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年，本案仍可上訴。

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