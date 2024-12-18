阿北「左手放A片」右手摸女居服員大腿內側　驚人判決結果曝

▲領有身障手冊的桃園市曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月遭指控兩度趁居家女服務員照護時觸摸左大腿、襲胸等性騷擾得逞，桃園地院今天判決出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市領有身心障礙手冊的曾姓八旬老翁，向桃園市府申請居家照護，但去年12月與今年1月間兩度遭指控，趁居家女服務員到府照顧生活起居時，涉嫌伸出鹹豬手觸摸左大腿與襲胸性騷擾得逞，2名女服務員先後提告，桃園地檢署調查後依違反性騷擾防治法起訴；桃園地院今（18）日下午宣判，法官審酌，本案除2女指述外，無其他補強證據，判曾姓老翁無罪，全案還可上訴。

檢警調查，86歲的曾姓老翁領有身心障礙手冊，因年齡已大且因此向市府申請居家服務員到府服務，去年12月19日下午3時許，女居家服務員到曾男住處服務，協助照顧其生活起居，曾翁卻左手拿手機播放成人影片，右手趁機觸摸女服務員左大腿內側，對其性騷擾得逞，女服務員當場被嚇傻。今年1月5日上午9時許，另一名女居家服務員到曾翁住處服務時，曾翁又趁機觸碰女服務員胸部，對其性騷擾得逞，案經2名女服務員向中壢警分局報案提告。

桃檢複訊時，2名女居服員指證歷歷，警方亦提供現場照片佐證，中壢天晟醫院提出診斷證明書，曾翁經診斷患有眩暈症、腦血管疾病等情，且被告行動不便須有照服員照顧生活起居，檢方偵結依違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

桃園地院審理後今天下午做出判決，法官認為全案案除2名女子之指述外，無其他補強證據，又其等指述未達一般人均不致有所懷疑，而得確信為真實之程度，判決曾姓老翁無罪。