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大陸 大陸焦點 特派現場

陸11月規上工業企業利潤年減7.3%　連4個月下跌

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲山東一處汽車製造工廠。（圖／CFP）

文／中央社台北28日電

據中國國家統計局公布，中國11月全國規模以上工業企業利潤下降7.3%，是連續4個月出現按年下跌。今年1至11月中國全國規模上工業企業累計利潤也年減4.7%。

據中國國家統計局27日公布，11月中國全國規模以上工業企業營業收入年增0.5%，10月為下降0.2%，當月營業收入連續2個月回升。今年1至11月中國全國規模以上工業企業累計營業收入保持增長，年增1.8%。

不過，11月中國全國規模以上工業企業利潤年減7.3%，在去年高基數基礎上降幅較10月份縮小2.7個百分點。

▲華為海思工廠,芯片。（圖／CFP）

中國全國規模以上工業企業利潤已連續4個月出現按年下跌。8月年減17.8%，9月年減27.1%，10月年減10%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業盈利空間改善，反映企業效益基本面情況的毛利潤降幅連續2個月縮小。3大門類中，採礦業利潤降幅較10月份縮小10.9個百分點，製造業降幅縮小0.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤當月增長4.8%，較10月份加快0.3個百分點。

于衛寧表示，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅繼續縮小，效益狀況有所改善。

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