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中國9月規模以上工業企業利潤年減27.1%　降幅擴大

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲山東的汽車製造工廠。（圖／CFP）

文／中央社台北27日電

中國國家統計局今天公布，9月全國規模以上工業企業利潤年減27.1%，是連續兩個月下降，降幅也較8月擴大9.3個百分點。今年前9月規模以上工業企業利潤年減3.5%，官方指主要因為有效需求不足及價格下降等。

據中國國家統計局官網，9月全國規模以上工業企業利潤年降27.1%，降幅較8月擴大9.3個百分點，連續兩個月下降。

今年1至9月全國規模以上工業企業實現利潤總額約人民幣5.2兆元（約新台幣23.5兆元），年降3.5%，當中採礦業實現利潤總額年降10.7%，製造業實現利潤總額年降3.8%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤年增12.1%。

▲華為海思工廠,芯片。（圖／CFP）

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，今年前9月全國規模以上工業企業利潤年降27.1%，是因有效需求不足、工業品價格下降及今年8月以來同期基數明顯抬高等。

于衛寧表示，工業品出廠價格持續低迷，9月工業生產者出廠價格指數降幅繼續擴大，對企業收入和盈利形成較大壓力；工業企業營業收入增速回落；企業成本增速快於營收增速，導致企業毛利下降。

于衛寧並指出，今年前9個月消費品製造業利潤年增2.4%，在各地推動一系列擴內需促消費政策及國際市場需求穩定下，部分消費品行業紡織、家具等保持較快增長。

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