消費需求仍弱！中國8月規上工業企業利潤「年減17.8%」

▲蘇州工業園。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家統計局今天發布最新規模以上工業企業利潤統計數據，8月全國規模以上工業企業利潤年減17.8%，為2023年5月來最低。中國專家指出，消費需求仍偏弱，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

中國國家統計局今天發布最新規模以上工業（規上工業）企業利潤統計數據。1至8月全國規上工業企業利潤總額年增率0.5%，8月規上工業企業利潤年減17.8%，時隔4個月重回下降區間，且為2023年5月來最低。

中國國家統計局解讀，國有控股企業實現利潤總額人民幣1.549兆元（下同，約新台幣7兆元），年減1.3％；股份制企業實現利潤總額3.44兆元，下降1.3％；外商及港澳台投資企業實現利潤總額1.177兆元，增長6.9％；私營企業實現利潤總額1.26兆元，增長2.6％。

從行業別來看，1至8月，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤呈現年增長。採礦業實現利潤8132.8億元，年減9.2％；製造業實現利潤3.296兆元，增長1.1％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤5427.3億元，增長14.7％。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，1至8月份規上工業企業利潤增速有所回落，是受到市場有效需求不足以及高溫、暴雨等自然災害對部分地區衝擊較大等因素影響，再加上8月份當月同期基數較7月份明顯抬高。

于衛寧強調，總體看，規上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能支撐作用彰顯。但也要看到，消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下階段要積極擴大國內有效需求，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2000萬元及以上的工業法人單位。