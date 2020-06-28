陸國家統計局：5月工業企業利潤增速由負轉正

▲大陸復工速度加快，工業企業利潤數據也逐漸轉好。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局28日發布工業企業利潤數據，工業司高級統計師朱虹表示，儘管5月份工業企業利潤實現今年以來首次增長，但疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。

朱虹指出，隨著復工復產深入推進，生產經營秩序逐步恢復，工業企業效益狀況持續改善，5月利潤增速實現由負轉正，但累計看，1至5月份利潤同比下降19.3%，降幅依然較大。

5月份全國規模以上工業企業實現利潤總額5823.4億元，由4月份同比下降4.3%轉為增長6.0%，朱虹認為，5月份工業企業利潤增速由負轉正主要原因有三個。

一是成本上升壓力明顯緩解。5月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.29元，同比增加0.21元，增加額比4月份明顯減少1.00元，緩解了3、4月份以來單位成本大幅上升給企業經營帶來的壓力。

二是工業品價格變動增加企業盈利空間。5月份，工業生產者出廠價格同比下降3.7%，降幅比4月份擴大0.6個百分點。同時，工業生產者購進價格同比下降5.0%，降幅比4月份擴大1.2個百分點。工業品購進價格回落幅度明顯超過出廠價格回落幅度，有利於增加企業盈利空間。

三是石油加工、電力、化工、鋼鐵等重點行業利潤改善明顯。在成本壓力減緩、市場需求改善、相關扶持政策效果顯現等多重有利因素作用下，石油加工、電力、化工、鋼鐵行業利潤明顯改善。石油加工行業利潤由4月份全行業虧損218.0億元轉為5月份盈利116.2億元，同比增長8.9%。5月份，電力行業利潤增長10.9%，4月份為下降15.7%；化工行業利潤下降9.6%，降幅比4月份收窄19.7個百分點；鋼鐵行業利潤下降50.5%，降幅收窄15.1個百分點。

此外，當月投資收益大幅增加也在一定程度上推動5月份利潤明顯改善。

朱虹分析認為，企業效益狀況也正持續改善。一是企業盈利水平提高。5月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為6.82%，同比提高0.29個百分點，比4月份提高1.15個百分點。

二是企業虧損狀況有所好轉。5月末，規模以上工業企業虧損面比4月末下降2.7個百分點。5月份，虧損企業虧損額增虧幅度比4月份收窄11.0個百分點。

三是工業產成品庫存壓力有所緩解。5月末，規模以上工業企業產成品存貨增速比4月末回落1.6個百分點；產成品存貨周轉天數為20.9天，比4月末減少0.8天。