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大陸 大陸焦點 特派現場

小米傳投入百億元搭建GPU「萬卡集群」　搶攻AI大模型領域　

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲北京小米總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸媒《界面新聞》昨（26）日釋出一則獨家報導稱，有相關人士透露，小米正著手搭建自己的GPU萬卡集群，對AI大模型大力投入，數據顯示，小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。對此，小米方在發稿前仍未主動回應，低調應對。

▲AI晶片示意圖。（圖／路透）

▲小米傳出將建立「萬卡集群」擴大應用AI大模型領域。（圖／路透）

《每日經濟新聞》報導，國際上，OpenAI、Meta等科技巨頭，都爭相部署萬卡集群；在國內，運營商、頭部互聯網大廠、大型AI研發企業等先後入局，一些巨頭甚至已開始邁向「十萬卡集群」。

「萬卡集群」象徵由一萬張及以上的加速卡（GPU、TPU或其他專用AI加速晶片）組成的高性能計算系統，用以訓練基礎大模型。建設萬卡集群是「百億元（人民幣，下同）」成本的投入，其中，光採購GPU的成本就上看幾十億元。

獨立電信分析師付亮分析稱，假設小米搭建萬卡集群的消息屬實，代表小米將大模型視為 「人車家」戰略的重要支撐，其建設萬卡集群的方向或與其他企業不同，「別人沒有利用率，小米自帶利用率。」

百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖曾透露，GPU集群有「極致規模、極致高密和極致互聯」三種特徵，「建一個萬卡集群，單是GPU的採購成本就高達幾十億元。而建設GPU萬卡集群需要面臨的風險之一便是故障率，Meta訓練Llama3的時候，用了1.6萬張GPU卡的集群，平均每3小時就會出一次故障。」

即使建立「萬卡集群」要付出高昂成本，但這也被視為進入AI大模型賽道的「入場券」，畢竟，模型大小和訓練數據量大小是決定模型能力的關鍵因素，也就是所謂的「算力」決定一切，超萬卡的集群將有助於壓縮大模型訓練時間，實現模型能力的快速迭代，並對市場趨勢作出及時反應。

小米集團於2023年5月的一份業績公告顯示，該年4月正式組建AI實驗室大模型團隊，AI領域相關人員超1200人，將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

至於2023年8月，小米集團的另一份公告中顯示，AI是小米長期投入的底層賽道，小米擁有60億參數的自研大模型在同參數量級中排名第一。直至2023年11月，小米正式將AI大模型與小米澎湃OS深度融合，為用戶提供基於端側大模型的各類便利和智能的功能。

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