用AI預測壽命　「死亡時鐘」App竄紅

▲這款App會生成一張死亡日卡片，並顯示使用者剩餘壽命的倒數計時器。（圖／翻攝自iOS App Store）

記者詹雅婷／綜合報導

名為「死亡時鐘」（Death Clock）的一款App今年7月上線後迅速走紅，能透過人工智慧（AI）預測壽命，協助使用者瞭解當前自身生活習慣對壽命的影響，從旁幫助使用者改變不健康的行為，盡可能長壽。

商業今日報導，這款「死亡時鐘」App下載量已超過12.5萬次，以1200項預期壽命研究中的5300萬名受試者數據為基礎，利用AI進行分析，範圍涵蓋飲食、運動、睡眠、壓力等，並進行壽命預測。這款App旨在提供比傳統方法更加精準的預測，會生成一張死亡日卡片（death-day card），以及顯示使用者剩餘壽命的倒數計時器。

報導指出，預測壽命在制定個人與社會政策方面發揮至關重要作用，特別是財務規劃，政府、保險公司及個人均依賴這些預測來進行退休儲蓄、保險、醫療保健支出估算。開發者弗蘭森（Brent Franson）宣稱，死亡時鐘App提供準確壽命預測，除了個人方面，還能促成政府與保險業者調整政策。

另外，死亡時鐘App也鼓勵使用者養成可延長壽命的習慣，讓生活變得更健康。