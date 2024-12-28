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川普態度大轉變！　向最高法院請求「暫停TikTok禁令」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普正式向美國最高法院提出請求，暫緩執行TikTok禁令。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國參議院今年4月要求TikTok與中國母公司「字節跳動」在2025年1月19日前切割關係，否則將面臨全國禁令。美國總統當選人川普27日一改先前態度，正式向美國最高法院提出請求，暫緩執行這項禁令，讓他的政府在明年1月20日上任後，有時間尋求解決方案。

綜合外媒報導，川普在聲請狀中指出．該法案可能開創危險的全球先例，因為它在很大程度上基於對該平台上某些言論的不滿，而動用關閉整個平台的非常規權力，「一邊是言論自由權，一邊是外交政策和國家安全疑慮，此案顯示這兩者之間前所未見、新興且棘手的緊張關係。」

聲請狀中提到，「暫緩執行將能讓川普總統有機會尋求政治解決方案，從而避免法院需要在這些憲法上的重要問題做出裁定。」

川普要求延遲執行禁令的立場，除了與總統拜登相左，也和自身過去的態度大相逕庭。

川普在2020年曾試圖封鎖TikTok，並強迫其出售給美國公司，理由是其中國所有權帶來的安全問題。如今他卻向媒體表示，他贊成TikTok是因為需要競爭，且他先前與TikTok執行長周受資見面後也稱，自己對TikTok相當有好感。

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