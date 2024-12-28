柯文哲獲釋民眾黨內部暗潮洶湧　黃珊珊爆被拱復權

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲27日交保獲釋，黨內的後續競合受到外界關注，但前民眾黨秘書長謝立功表示，政治獻金案時任競選總幹事的黃珊珊應該負起政治責任，沒想到近日卻聽聞有人要讓黃復權，他認為此事萬萬不可。對此，黃珊珊暫時沒有做出相關回應。

▲黃珊珊先前因為投錯票，被民眾黨處罰暫停出席黨團會議2個月。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據《中時新聞網》報導，謝立功表示，政治獻金案受到質疑，時任競選總幹事的黃珊珊應該負起政治責任，沒想到近日卻聽聞黨內有人試圖爭取中央委員、中評委，目的是要讓黃復權，他認為此事萬萬不可，若成功，恐怕會讓流失中間選民。

不過，對於謝立功的說法，黃珊珊目前尚未做出相關回應，她的臉書發文大多與柯文哲交保獲釋有關，最新一篇貼文是轉分享民眾黨的文章，抨擊北檢圖利特定媒體。

黃珊珊在本月17日立法院針對考試院人事案的記名同意權投票中，不慎投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去，結果變成無效票，事後她為此道歉，但仍被民眾黨依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第24條規定，決議予以罰款5萬元，並自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。如今似乎再起風波，詳細情況仍有待後續進一步觀察。