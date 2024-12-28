應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

▲北市議員應曉薇昨1500萬交保，步出北院時哭喊「我沒有做錯事」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇因在京華城案中涉貪，昨北院裁定以1500萬交保，不料，在交保作業時，傳出疑似因「雙重國籍」身分，導致作業延宕。對此，應曉薇辦公室執行長王尊侃今（28日）上午代為說明表示，應曉薇在14年前當選議員時就已放棄加拿大國籍，昨回到家中已找到當時放棄文件，交由律師事務所處理。

民進黨台北市議員林亮君今天表示，昨有媒體指出，應曉薇繳完保釋金後，法院在著手限制出境出海作業時，移民署回報應曉薇有第二國護照，因此，遲至下午四點才完成交保作業，法官則要求應曉薇下週二將第二本護照帶至法院開庭說明。

林亮君說，依照《國籍法》，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍，她認為，若是報導為真，應曉薇14年議員生涯都在騙，欺騙中正萬華的選民。

北市議會指出，「若真有雙重國籍，行政院會解除職權」，議會在議員就職時有發文提醒規定不能有雙重國籍，若有，1年內要放棄且辦理完成，若未解除雙重國籍身份，行政院會解除其職權。若經證實未放棄而被解除議員職權，由於不是因涉及《選罷法》第74條，所以後續不會有遞補缺額。

知情人士說，議會只能接受行政院通知，後續將會配合辦理，如李慶安的雙重國籍案，但因法院認為有執行職務，所以沒有不當得利，不用追繳在議員期間的薪水。