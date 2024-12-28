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自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

▲民眾黨前立委蔡壁如自爆去求神明還柯文哲清白。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲民眾黨前立委蔡壁如自爆去求神明還柯文哲清白。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如昨（27日）透露，自己在日前到廟裡上香，求三官大帝「還給民眾黨一個公道，還給柯主席一個清白」，她堅信，真相自會水落石出，並認為支持者回送給她的信物，彷彿在告訴大家，「只要心懷正道，風雨過後終有彩虹」。

蔡壁如昨日提到，12月26日是天赦日，她懷抱著忐忑不安的心情前往廟裡上香，祈求三官大帝還給民眾黨一個公道，還給柯主席一個清白。

蔡壁如透露，她還遇見一位支持者，「拿著我送給他的簽名環保袋，走遍大甲鎮瀾宮建醮法會的每一個醮壇，蓋滿代表平安的印章」，這位支持者將滿載祝福的袋子送回她的手上，讓她在這個特殊的時刻感受到前所未有的溫暖與力量。

▲民眾黨前立委蔡壁如自爆去求神明還柯文哲清白 。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲民眾黨前立委蔡壁如自爆去求神明還柯文哲清白，遇到自己的支持者回送她帆布袋。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

然而面對柯文哲遭起訴求刑28.5年的消息，蔡壁如表示，此時此刻，柯主席被起訴的消息讓她震撼，內心難免百感交集，不過，作為民眾黨的一員，黨始終堅持「尊重司法，誠實面對」。

因此，蔡壁如堅信，真相自會水落石出，她表示，支持者回送給她的這份簽名袋上的每一枚平安印章，彷彿在告訴大家，「只要心懷正道，風雨過後終有彩虹」。

最後，蔡壁如強調，這個環保袋告訴我們一個簡單卻重要的道理，「平安與祝福，來自我們彼此之間的連結」，她則盼望這份平安的力量，守護每一位支持者，守護大家共同的信仰。

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