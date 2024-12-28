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北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

台北地檢署26日偵結京華城弊案，將民眾黨主席柯文哲以涉犯收賄、圖利等罪嫌起訴，台北地方法院裁定柯3千萬交保，事後北檢不服已提抗告。對此，國民黨立委李彥秀表示，檢方起訴後，雖指控柯文哲收受1500萬元的賄款，但仍缺乏具體金流的明確事證，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

柯文哲涉京華城容積率等案，台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴後，台北地方法院開移審庭近5小時，裁定柯文哲3千萬交保。昨晚九點，台北地檢署對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等未認罪被告具保裁定，提出抗告。

李彥秀說，案件偵查期間，由於諸多事證都需要調查偵訊，法官對於檢方聲押理由的判定，原本就會有比較寬的標準；但是隨著偵查結束，起訴書也將被告罪證攤在陽光下，檢方就必須提出更為強而有力的事證，才能說服法官繼續羈押。另一方面，柯文哲身繫民眾黨未來的存續與發展，缺乏逃亡的動機，再加上「且不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，檢方抗告，恐怕需要對院方提出「一刀斃命」的事證。

李彥秀指出，司法必須「只講證據，不講政治」「只問黑白，不問藍綠」，但是京華城案偵辦期間，媒體與政論節目日以繼夜的當成「天橋說書」的材料，在民眾的心中早已留下「政治偵辦」的刻板印象；檢方起訴後，雖然指控柯文哲收受1500萬元的賄款，但是仍缺乏具體金流的明確事證，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀提到，柯文哲雖然在20日寄出「辭黨主席聲明」，但是目前民眾黨對柯文哲的支持始終堅定，「主席沒有第二人選」成為民眾黨的主旋律，「今天柯文哲，明天任何人」在民眾黨基層也繼續發酵，柯文哲續任與否的問題將延後至明年2月28日，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內「滿血復活」，但是蓄積「政治能量」恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。

「民眾黨因柯文哲而生，柯文哲的支持度也大於民眾黨的政黨認同」，李彥秀強調，柯文哲與民眾黨現階段仍是「母雞小雞」的關係，不論柯文哲是否續任黨主席，仍然對於民眾黨有「實質且關鍵的影響力」，柯文哲的態度與意志仍然是未來三黨合縱連橫的關鍵，相信將近四個月羈押期間，柯文哲應該也有深刻的思考「如人飲水冷暖自知」，對民眾黨與柯文哲而言，恐怕是「迫害越大，反彈也越大」。
 

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北檢柯文哲交保李彥秀

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