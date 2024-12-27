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美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

▲▼賣地。（圖／VCG）

▲專家建議川普政府出售部分國有土地，以填補美國的財政窟窿。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國在拜登政府的大規模支出下，如今的未償債務總額已攀上36兆美元，社會福利制度也難以持續運轉。與此同時，美國急需加強軍事防禦，但納稅人的資金卻被投入電動車補貼和為非法移民支付住宿等支出，讓即將上任的川普政府面臨多重財政壓力。為解決財政困境，新政府可能考慮出售部分國有土地，為政府財政平衡提供資金支持。

綜合外媒報導，美國聯邦政府目前擁有全國超過四分之一的領土，其中涵蓋了龐大的軍事基地、國家公園，以及自然保護區等地。然而，這些土地大部分並未直接用於政府運作。舉例來說，國家公園管理局擁有的土地面積就超越了義大利，魚類及野生動物管理局的土地也大於德國，而林務局的土地更相當於英國和西班牙總和。

報導稱，這些土地帶來的收益遠遠不足以抵消其管理成本。國會預算辦公室2022年的研究更顯示，聯邦政府土地發生野火的頻率比非聯邦土地高出了5倍之多，進一步加重財政負擔。因此，胡佛研究所知名經濟學家索威爾（Thomas Sowell）認為，政府可以考慮變賣這些商業部估計價值1.8兆美元的土地，為政府的財政收支帶來貢獻。

事實上，出售部分國有土地並不是新穎的想法。20世紀初期，在美國還未設立聯邦所得稅前，出售土地一直是聯邦政府的重要收入來源之一。之後，雷根政府也曾考慮過類似計畫，但因政治阻力未能實現。報導指出，土地私有化還有助於增加可負擔住房的供應。土地成本通常是高房價的主要推手，而法律限制則進一步阻礙土地的開發利用。如果能增加市場上的土地供應，那麼房價就有可能會被降低，進一步促進地方經濟的活化與發展。

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